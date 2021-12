Rodolfo Dorador advierte falta de liderazgo por parte de la líder estatal del PAN

"Verónica Pérez Herrera no está hoy a la altura de ser la dirigente que el PAN necesita en Durango, máxime cuando se requiere de un liderazgo que convoque a todos los panistas ante la proximidad de una elección que demanda unidad", señaló tajante ante medios de comunicación el panista, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, quien lamentó la situación interna que vive su partido debido a una pésima conducción. Además reprochó que la también diputada local "es buena para cobrar dos sueldos".

Expuso la situación que viven muchos Comités municipales que trabajan a media luz, con teléfonos cortados, completamente desatendidos y cuyos dirigentes quieren tirar la toalla ante la desatención de su dirigencia estatal; es solo parte del "desastre" interno que vive el Partido Acción Nacional (PAN), incluso hay dos carteras muy importantes como la de Vinculación con la Sociedad y Acción de Gobierno que están acéfalas lo que considera el exdiputado federal y excandidato a la alcaldía capitalina, es muy grave.

"En medio del caos en el que se encuentra el PAN duranguense en estos momentos, lo que sí sabe hacer muy bien Verónica es cobrar dos sueldos, ya que cobra en el Congreso y en el partido; esto realmente es algo nunca antes visto porque no es posible que se tenga el tiempo suficiente para atender ambos encargos", precisó.

Aseveró que en sus recorridos por el interior del estado ha podido constatar que muchos Comités municipales están cerrados, debido a que no reciben las ministraciones correspondientes que les permitan estar activos. "La verdad es que los líderes en los municipios se sienten abandonados por su dirigencia estatal".

Aclaró que no es un asunto personal de él contra Verónica Pérez Herrera, sino que su preocupación como panista surge por la necesidad de un liderazgo que verdaderamente convoque a todos en Acción Nacional ante la elección que se viene el año entrante que ya está en puerta y se debe trabajar muy fuerte para refrendar triunfos electorales.

Dorador Pérez Gavilán reiteró que "no está Verónica Pérez a la altura de ser una dirigente que hoy el partido necesita, incluso el delegado nacional Marcelo Torres ya se ha dado cuenta", aclarando que estos señalamientos que hoy hace no son en razón de género, al reconocer que en el PAN hay muchas mujeres muy capaces, es por ello que hoy se requiere de un líder que verdaderamente se dedique a dirigir en serio.

"Hoy el tema es que la dirigencia del partido no esta siendo conducida adecuadamente por Pérez Herrera, no se trata de una cuestión de género y se requiere de un cambio urgente pero no hay visos de que esto pueda suceder", comentó. Aunque fue cuestionado al respecto, se descartó para dirigir al partido en indicó que hay líderes muy capaces que pueden hacerlo, mencionó a personajes como Antonio Ochoa, Gerardo Galaviz y la también diputada Patricia Jiménez Delgado.