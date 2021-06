¿Sabes cómo marcar la boleta correctamente?

Las elecciones más grandes de la historia se acercan, por ello este 6 de junio se invita a votar a la ciudadanía de la manera más sencilla, es decir, por el candidato o partido de preferencia.

En el estado de Durango se tiene una registro de 11 partidos políticos, sin embargo a nivel federal y estatal algunos de ellos van en coalición, o alianza.

¿Cómo marco la boleta?

Esta es quizás la pregunta que todos los electores se hacen al ir a la casilla electoral, y la respuesta es sencilla: se escoge al partido de su preferencia y se marca. Aunque si se desea votar por alguna coalición es importante buscar el nombre del candidato, pues este se repetirá en varias ocasiones, de acuerdo al número de partidos que lo postulen.

Si se vota por una coalición, se puede marcar un recuadro, dos o los tres, dependiendo de cuántos institutos políticos conformen la coalición, aunque es importante remarcar el mismo nombre, pues en caso de marcar dos nombres distintos, el voto quedará anulado.

¿Cuándo es válido el voto?

El voto es válido con cualquier marca, desde escritos, hasta dibujos, la marca más popular es cruzar el recuadro o realizar una paloma.

Se puede anular en caso de que no se esté decidido por quién votará. Esto se puede realizar al marcar más de un recuadro que no tenga el mismo nombre; también si se marca toda la boleta o esta se queda blanco, pues no sabrán a quién va dirigido el sufragio.

La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Durango, María Elena Cornejo Esparza, explicó que el próximo domingo se instalarán a partir de las 7:30 de mañana dos mil 541 Casillas en todos el estado.

Indicó que la hora de instalación no significa el arranque de la votación, sino que se convoca a los funcionarios de mesas directivas de Casillas que inicien a las 7:30 con el armado de cancel, urnas, colocación de las mesas, contar las boletas recibidas y llenar el acta de la jornada, con el objetivo de arrancar a las 8:00 la votación, “pedimos que tengan paciencia si no iniciamos de manera puntual”.

El cierre de la votación se tiene programado para las 18:00 horas, pero si el total de las personas que se encuentran registradas en la lista nominal votan antes, la casilla puede cerrar aunque no sea la hora prevista; en caso de no haber ningún votante en la fina y es la hora estipula para el cierre.

Mientras que si existen personas en fila aunque sea el cierre de la votación, la casilla debe permanecer abierta hasta que vote el último ciudadano que llegó a las 18:00 horas, si llegan después no pueden votar tal como lo establece la ley.

En el estado se instalarán 12 Casillas especiales para las que están destinadas mil boletas en cada una, dijo la vocal ejecutiva, quien resaltó que son para atender a los electores en tránsito, por lo que invitó a los ciudadanos que están dentro de su distrito y les queda cerca su casilla, asistir a ese lugar a fin de evitar filas en las casillas especiales y dejarlas únicamente para las personas en tránsito.