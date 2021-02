Sacerdotes de Durango dan extremaunción a enfermos de Covid sin importar riesgos

DURANGO.- "El amor y entrega al Ministerio que ejerzo me ha expuesto a una situación de mucho riesgo durante esta pandemia e incluso ya me contagié, porque llevar auxilio espiritual a pacientes enfermos o no de Covid, es una labor que aún en peligro tenemos que hacer los sacerdotes”, señaló el sacerdote Bernardo Aguirre Márquez, quien informó que por fortuna salió adelante e incluso aseguró que ya han adquirido experiencia en medio de una crisis que en Durango ha contagiado a 28 miembros del Clero, además de dos fallecimientos.

De acuerdo con información nacional, se sabe que 159 sacerdotes católicos han fallecido por Covid-19 durante casi un año de pandemia, de los cuales dos han muerto en Durango y los 28 contagiados de los que se tiene conocimiento, han recibido la atención necesaria porque la institución cuenta con mecanismos para su apoyo.

Entrevistado respecto a esta situación mundial, de la que ningún sector ha escapado, el vocero de la Arquidiócesis local, Noé Soto Valdez, informó que se ha ayudado a quienes han enfermado.

Explicó que existen dos maneras en las que los presbíteros reciben apoyo para su salud, la primera es a través de una Mutual Sacerdotal a nivel nacional, que opera como una especie de seguro llamado OSEA que cubre gastos médicos de los sacerdotes y ellos hacen una aportación económica anual.

Indicó además que en la Arquidiócesis de Durango existe un Fondo de Solidaridad Sacerdotal que les ayuda a sufragar gastos para el cuidado de su salud, aunque también cuentan con la Casa Sacerdotal que les brinda apoyo a quienes convalecen de alguna enfermedad, e informó que actualmente son dos presbíteros quienes están contagiados y se mantienen recluidos en su casa sacerdotal recibiendo tratamiento y apoyo médico.

Soto Valdez reconoció la ayuda que se ha recibido por parte de las autoridades del sector Salud, quienes han estado siempre al pendiente de sus sacerdotes y en caso de los que han requerido apoyo hospitalario se les ha atendido. Aclaró que mediante la Mutual Sacerdotal, se les brinda servicios médicos en hospitales privados, pero para el caso de la Covid-19, la atención debe ser a través del sector Salud.

Acerca de un brote que surgió en el Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe hace algunos meses, lamentó el deceso de varios internos, sin embargo las religiosas que ahí laboran no se vieron afectadas porque según dijo “son muy cuidadosas en sus protocolos”, y añadió que las asociaciones religiosas cuentan con seguridad social, pero al margen de la Arquidiócesis, cada agrupación cuenta con un sistemas de asistencia en estos casos o cualquier enfermedad.

Antes de concluir el vocero reconoció que en este ministerio católico existen muchos sacerdotes que superan los 60 años, ello los coloca en una situación de mayor riesgo, por ello tratan de no exponerlos.

Por su parte el padre Bernardo Aguirre, de 43 años y con 10 de haber sido ordenado, es uno de los 28 casos que ha dado positivo en el clero de Durango, al compartir su testimonio reconoció que están arriesgando constantemente su vida.

"Quizá mucha gente no lo sabe, pero hay centenares de hermanos católicos que han muerto en sus casas víctimas de esta pandemia, por ello los familiares nos llaman para darles apoyo espiritual antes de su partida y tenemos que asistir, eso nos pone en un riesgo permanente", destacó.

Foto: León Álvaro | El Sol de Durango

Pese a ello, aseguró que este ministerio los lleva a una entrega y sacrificio por sus semejantes, en este caso llevar los "santos oleos" al moribundo es parte de su labor, tienen que hacerlo así se trate de un paciente con Covid-19.

Además reconoció que al principio de la crisis sanitaria había mucho temor y desconocimiento a cómo actuar ante un virus que era desconocido para todos, sin embargo a lo largo de un año los sacerdotes ya son mucho más cuidadosos y van equipados con sus “trajes blancos", mascarilla, guantes y se sanitizan al salir del hogar donde haya enfermos “es parte de ese aprendizaje que se ha adquirido en este trayecto”, comenta el sacerdote.

El padre Bernardo Aguirre contó que en estos momentos son muy demandados los servicios religiosos, ya sea a casas particulares o funerarias, dado que a los pabellones hospitalarios no pueden acceder debido al gran riesgo y sobre todo porque no permiten el contacto con los enfermos.

"Entendemos que es una situación de mucho peligro para nuestra salud, pero también sabemos que es nuestro compromiso ministerial y entendemos el dolor de las familias que pierden a un ser querido, pues muchas veces no tiene la oportunidad de despedir a sus deudos y es algo muy doloroso”.

Aseveró que los sacerdotes cuentan con apoyo médico y asistencial para este y otros padecimientos, pero según sus estimaciones, cerca de 80 presbíteros ya sobrepasan los 60 años y no les permiten llevar auxilio espiritual. “cuando mucho unos 25 son más jóvenes y están con mucho trabajo atendiendo espiritualmente a los pacientes en ‘artículo mortis’ (a punto de morir), sean o no contagiados por Covid, pero a cada casa deben ir bien protegidos”, puntualizó.

Dijo finalmente que luego de estar 23 días aislado y con síntomas que no pusieron en peligro su vida, tras el contagio ya se integró a sus labores pastorales pero constantemente está en riesgo de adquirir nuevamente este virus.