Sale Alfredo Herrera Deras de la Sedeco

Para evitar un posible conflicto de interés, Alfredo Herrera Deras, deja la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), así lo dio a conocer el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, quien aseguró que ante las inversiones que están por llegar a Durango, el también empresario duranguense optó por dedicarse de tiempo completo a sus proyectos personales.

“Alfredo es un empresario muy exitoso y la Secretaría le estaba robando mucho tiempo en sus proyectos personales relacionados con su empresa”, comentó el mandatario estatal, al advertir que fue una decisión personal, pues de seguir en la función pública, no tendría oportunidad de buscar un crecimiento para su negocio.

Se buscó no hacer ningún movimiento en la Sedeco, ya que se encontraba en curso el proceso electoral, y lo que menos se pretendía era generar ruido y desestabilizar la dependencia, sin embargo Villegas Villarreal reconoció el trabajo de Alfredo Herrera Deras al frente de la institución.





“Es un tipazo, es un hombre que va a crecer mucho, es un empresario al que hay que aprenderle bastante y además es un empresario que le invierte en Durango”, comentó.

Sin dar un nombre en específico sobre el perfil de quien ocupará la vacante que deja el empresario, informó que será en los próximos días cuando lo dará a conocer, y anunció que vendrán más ajustes en diferentes áreas, como direcciones, subsecretarías y jefaturas de área; luego de dos años al frente de la administración estatal, a fin de ajustar el modelo de lo que se busca para Durango.

“Pero todo bien, nos va a ir bien, no tengan duda, esto no se para, no se frena, seguimos para adelante y seguimos cubriendo con las expectativas de los duranguenses”, dijo.

Esta es la tercera modificación que se realiza en el Gabinete estatal, pues cabe señalar que anteriormente las Secretarías de Salud y Agricultura, cambiaron a su titular.









