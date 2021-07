Salones de eventos en Durango; conformes con protocolos de salud y aforos

Salones de eventos en el municipio de Durango están conformes con el cuidado de los aforos y protocolos de salud que se indican por parte de las autoridades para prevenir contagios de la Covid-19, saben que por el momento eventos de más de mil personas ya no serán posibles, y otros más, de menor volumen, podrían ser cancelados por los usuarios.

Liberato Castro Montoya presidente de la Asociación de Profesionales de Eventos, dijo que no se han recuperado en su economía, y saben que no se va a recuperar, lo único que piden es que se les permita seguir laborando, ya no para generar ganancias o recuperar lo perdido, sino para seguir moviendo la economía y darle trabajo a la gente.

Precisó que son mínimos los eventos nuevos que se están agendando, porque en realidad la mayoría de festejos que se están realizando son de contratos rezagados desde el 2019 que ya no se pudieron hacer, explicó que por ejemplo, que hay fiestas de XV años que se van a hacer, pero las jovencitas ya tienen 17 años o los van a cumplir, o algunas bodas que las parejas ya tienen su fiesta y ahora con un bebé al lado.

Aunque el costo que se genera para realización de la fiesta ahora, es mayor al establecido en el contrato de 2019, ya no se puede incrementar al cliente, y se tiene que absorber, por ejemplo el pollo en 2019 costaba 47 pesos y ahorita cuesta 89 pesos, pero aun así tienen que sacar los eventos adelante.

Dijo que ahora por la pandemia se han capacitado, incluso han adaptado las instalaciones, mismas que son verificadas por Protección Civil, y exigen que se les siga vigilando, para que las autoridades se den cuenta que están cumpliendo con lo establecido.

Mencionó que en este momento todo representa un riesgo, por eso respetaran en aforo menor en las fiestas, pero también invitan a la población a ser responsable y cuidarse.