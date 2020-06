Sancionan a autobuses por no acatar medidas

Ya suman 35 camiones de la ruta urbana cuyos conductores han ameritado sanción por faltar al cumplimiento de la sana distancia, en tanto que en el caso del servicio de taxis, son más de 400 los que han sido motivo de multa por incumplir la medida de “Hoy no circula”. La vigilancia en el transporte no solamente continuará, sino que se intensificará cuando evidentemente hay una actitud deliberada de violentar los protocolos sanitarios.

En tal sentido, la Dirección de Transportes mantiene especial atención para el estricto cumplimiento del protocolo de salud relacionado con el Covid-19 y evitar la propagación del contagio.

Consecuencia de no respetar “la sana distancia” y el “hoy no circula”, la dependencia ha sancionado ya a más de 400 trabajadores del volante de taxi, mientras que solamente en dos días, 25 camiones de ruta han sido sancionados por no respetar la sana distancia y permitir que viajen usuarios “al tope” del cupo del camión.

Se ha hecho el llamado en este sentido de un máximo de 22 pasajeros en cada camión, sin embargo los propios trabajadores del volante se encuentran con la situación de que al momento de detenerse en alguna de las paradas, están varios usuarios y no existe la voluntad de algunos de ellos de esperar al siguiente camión.

Por ello se mantendrá vigilancia especial inclusive en las paradas, a donde acudirán elementos de Inspectores de Transportes a fin de concientizar a los usuarios a evitar esta situación, a tomar conciencia de la necesidad de mantener la sana distancia, y en el caso de que se detecten “paradas” con considerable número de usuarios, para evitar la conglomeración de personas en los camiones de inmediato se solicitará la presencia de otra unidad y prestar el servicio sin que se tenga que saturar el cupo de las unidades.

Al señalar lo anterior, Héctor Raúl Obregón Maa en su carácter de Director de Transporte en el Estado señaló que esta dependencia solo mantiene irrestricto apego al decreto de salud en lo que se refiere a los protocolos adoptados. Ello como respuesta a las demandas y señalamientos que algunos trabajadores del volante hacen en medios de comunicación y/o en redes sociales, en el sentido de que se retire esta disposición del “hoy no circula”, aduciendo ser capricho o disposición de la Dirección de Transportes, cosa que -puntualizó- es disposición de la Secretaría de Salud.

SE MANTENDRÁ vigilancia especial inclusive en las paradas, a donde acudirán elementos de Inspectores de Transportes a fin de concientizar a los usuarios a evitar esta situación, a tomar conciencia de la necesidad de mantener la sana distancia, y en el caso de que se detecten “paradas” con considerable número de usuarios, para evitar la conglomeración de personas en los camiones de inmediato se solicitará la presencia de otra unidad