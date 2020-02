Satanizan venta de alcohol: Hoteleros

En Durango se ha satanizado la venta de alcohol, lo cual ha provocado efectos negativos en el sector turístico, así lo confirmo el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Francisco Martínez Díaz de León, quien se pronunció por ser más competitivos en todos los aspectos.

Declaró que como turistas, muchos tienen el deseo de consumir alguna copa de vino ya sea en el hotel en el que se hospeda o en los propios restaurantes que visita sin embargo, en estos momentos las bebidas con contenido alcohólico se ven como sustancias malas.

Al ser entrevistado recordó que cuando se tenía proyectado la construcción del Corredor Constitución, era el que los paseantes pudieran consumir una copa afuera de los establecimientos, disfrutando del paseo, que el turista interactuara con la gente de Durango.

Lamentablemente quedo en proyecto, pues no se adecuo el reglamento de alcoholes y no se pudo alcanzar el proyecto. Se tuvo una discoteca en el corredor, sin embargo, solamente permaneció por tres meses porque no tenía el permiso para la venta de bebida con contenido alcohólico.

El argumentó fue que se promocionaría y proliferaría el alcoholismo, sin embargo, esto no es así, finalmente quien desea emborracharse lo hace. Esto no puede ser la justificación para que se otorguen más patentes a los espacios como restaurantes, discotecas y todos aquellos lugares a los que acude el turista, finalizó