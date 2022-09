Se adeuda a la Secretaría de Salud de Durango cerca de 800 mdp: Sergio González

Se tiene un adeudo a la Secretaría de Salud del estado de Durango de cerca de 800 millones de pesos, que aún con un recurso limitado no ha dejado de trabajar, más aún cuando la ocupación de todos los hospitales es por encima del 110 por ciento debido a cirugías y consultas de especialidad que quedaron pendientes desde la pandemia por Covid-19, informó Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado.

Dijo que tanto el Hospital General 450, como el Materno Infantil, y el Hospital de Gómez Palacio, están por encima de su capacidad.

En lo relacionado al tema económico, al inicio del sexenio que está por concluir, se recibió la Secretaría de Salud, con un pasivo de mil 700 millones de pesos, que se logró reducir a 182 millones de pesos.

El Secretario de Salud, Sergio González Romero, presentó a la Comisión de Salud del Congreso del Estado,el 6to Informe de Gobierno, destacando acciones preventivas y reactivas durante la pandemia,así como la continuidad en vacunación y programa Médico en Tu Casa. #QueLoBuenoSiga pic.twitter.com/UKkhsPNFGZ — Secretaría de Salud (@SSDurango) September 12, 2022

Asimismo, la aportación solidaria estatal no ha fluido como debiera ser, que significa un atraso de 400 millones de pesos, y al no aportar el estado, la federación no aporta, y ya se llevan 204 millones de pesos, a esta cantidad hay que aportar la del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que está por aportar 43 millones de pesos, y la deuda al presupuesto estatal desde 2019 que son alrededor de 160 millones, es decir en cifras globales, se deben a la Secretaría cerca de 800 millones de pesos.

“Con la pandemia encima, no se ha dejado de trabajar, se tiene un esfuerzo de todos; porque a pesar de las limitaciones de personal y de recursos económicos, no se ha dejado de trabajar”, enfatizó el secretario de Salud del Estado.

Sergio González Romero, en relación a la basificación de trabajadores de la salud, comentó que el tema se atoró desde que inició la pandemia, ahora se está esperando a la federación, para que se empiecen a basificar a alrededor de dos mil 200 trabajadores que necesitan su basificación o su estatus laboral adecuado.