Se agrava panorama económico para muebleros

Si bien es cierto tanto para el sector mueblero, como para otras actividades económicas, este 2020 no ha sido alentador en cuestión de ventas por la pandemia del Covid-19; quienes se dedican a alguna actividad comercial señalan que tradicionalmente esta temporada no suele ser buena para la Iniciativa Privada, pese a ello no habían tenido que prescindir de personal y sin embargo durante estos meses se ha recurrido a recortes de entre el 15% y 20% de la plantilla laboral.

Ante este escenario, presidente de la Asociación de Fabricantes Muebleros en Durango, Martín Vázquez Gándara, precisó que la mayoría de los despidos se han dado sobre todo en las grandes empresas, una situación nunca antes vista en el sector, y algo que tampoco se pudo prever, ni imaginar.

Aclaró que desde el 2019 se arrastra una economía desgastada derivado de las bajas ventas, que no les ha permitido generar utilidades, solo les ha alcanzado para tener un punto de equilibro y pagar algunas deudas.

En este mes de septiembre están conscientes de que cada año las ventas no son buenas porque las personas dan prioridad a los gastos del regreso a clases, con el pago de colegiaturas, y adquisición de equipos de cómputo u otros aparatos electrodomésticos.

Es en los últimos meses del año cuando los muebleros comienzan una mejor temporada por lo que comienzan a promocionar sus muebles. En noviembre organizan una expo, lo que les permite hacer un inventario para diciembre, esa demanda alcanza aún para ventas en enero y febrero, pero en este 2020 no saben que es lo que pasará con esa buena fecha.

El que las personas se encuentren más tiempo en casa, les ha ayudado un poco a mitigar sus gastos pues al estar en el hogar algunas personas adquirieron muebles que les faltaban, y otros decidieron renovar su sala o cocina, expresó que con eso pudieron mantenerse activos.