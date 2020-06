Se debe mejorar lo que caminaba mal

Desear que le vaya mal al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su gestión, es desear que le vaya mal al país; consideró el diputado Ramón Román Vázquez al realizar un pronunciamiento durante la sesión de la Comisión Permanente.

“Quedan dos tercios de sexenio, debemos de aprovecharlo para intentar mejorar lo que caminaba mal; es momento de adaptarse y vivir un sexenio de reajuste, donde se disminuyan las grietas que amenazan la estabilidad de nuestra sociedad”, consideró.

Por ello, señaló que desgastar a su gobierno o paralizarlo faltando todavía cuatro años y medio de gestión, sería una pésima estrategia.

En este sentido, precisó que el verdadero riesgo para las elites que se sienten amenazadas no es AMLO, sino la fuerza que lo llevo a ser presidente de México, ya que llego a la presidencia por la exasperación de un gran número de mexicanos, que se sentían desprotegidos por un modelo económico y social que los había abandonado.

“Quienes buscan impedir que prospere la cuarta transformación, pueden seguir dedicándose a coleccionar y exhibir incongruencias de nuestro Presidente, y a su vez, alimentar la animadversión en su contra; pero resultaría más constructivo hacerse cargo de la responsabilidad en que incurrimos todos para llegar a este México tan desigual y resentido”, puntualizó.

El legislador comentó que creer que el gran nivel de aprobación que tiene López Obrador, es resultado de la manipulación, es no entender lo que está pasando en las colonias que no tienen agua y los hogares que, con sus ingresos, no alcanzan a llegar a fin de mes.

Finalmente, dejó en claro que superar el colapso económico e institucional, será difícil, pero es posible; porque quienes trabajan y creen en la Cuarta Transformación de México, tienen ideas y principios.