Se dispara cifra de casos sospechosos por Covid en Durango

El día de ayer se notó una disminución en la movilidad de las personas debido a la serie de restricciones establecidas y es un buen inicio, sin embargo Durango aún se mantiene en semáforo naranja a solamente un punto de retroceder a rojo y por ello deben seguirse acatando las medidas, señaló Sergio González Romero al indicar que al corte más reciente se detectaron 76 positivos y 8 muertes por Covid-19 en la entidad.

Al dirigirse a la población a través de la rueda de prensa diaria, el Secretario de Salud dio un pequeño viso de esperanza al reconocer que se actuó con responsabilidad al disminuir los índices de movilidad la noche del viernes.

Sin embargo aún se mantiene el riesgo y entidades como Durango, Coahuila y Nuevo León están a un punto de regresar al semáforo Rojo, tal como ya sucedió en Chihuahua hace unos días.

Al manifestar la actualización de nuevos casos, González Romero detalló que se presentaron 78 positivos de los cuales un 50 por ciento fueron hombres y la otra mitad mujeres. De las 8 muertes 3 en Durango, 2 en Gómez Palacio, 2 en Vicente Guerrero y una en Guadalupe Victoria, detalló.

Las cifras de sospechosos es lo que más preocupa, ya que se disparó considerablemente a alcanzar los 2 mil 879 y de acuerdo a la estadística al menos un 50% dan positivos al contagio.

De acuerdo al registro, en esta pandemia se han presentado 12 mil 103 positivos a Covid en todo el estado, con 790 muertes y un total de mil 856 positivos actualmente, explicó.

La situación aún es muy grave, puntualizó, aunque ya la sociedad se comportó bien bajando la movilidad, debe seguirse así para que disminuyan los contagios y así alejarse de la posibilidad del retroceso en el semáforo Epidemiológico.

Invitó de nueva cuenta a los duranguenses para que en estas dos semanas de crisis se abstengan de hacer fiestas y reuniones, que no salgan a la calle si no hay necesidad y que no dejen de usar el cubrebocas y todas las medidas de protección recomendadas.