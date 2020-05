Se distribuyeron 94 mil cuadernillos de zonas rurales

La estrategia de Aprende en casa –el aprendizaje no presencial en el sistema educativo- adoptada como alternativa ante el confinamiento por la emergencia sanitaria del Covid-19 incluyó una particularidad, se trata de aquellos que no cuentan con acceso a internet y por tanto no pueden recibir la instrucción a través de tecnologías que dependen de dicha señal.

Ante este escenario, y en donde quienes tienen más dificultades son los alumnos que viven en zonas rurales apartadas, se desplegó una entrega de 94 mil cuadernillos que se editaron exprofeso y mediante los cuales les permite dar continuidad a su proceso escolar, a esto se suman los propios libros de texto que tienen los escolares, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEED), Rubén Calderón Luján.

Explicó que sin la intervención de los maestros “no hubiéramos salvado el ciclo escolar, hubiera sido más difícil el confinamiento”.

El exrector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), apuntó en relación al tema que en donde no había todas las condiciones para que se trabajara con tecnología, se implementaron estos 94 mil paquetes escolares para las zonas más alejadas y donde el libro de texto gratuito, es parte fundamental del proceso de aprendizaje.

Destacó que estos cuadernillos se entregaron y se está trabajando, muchos maestros han hecho presencia en las casas de los niños para apoyar a los padres en relación a los paquetes de estudios, detalló.

Destacó entre las diversas actividades que se han realizado para atender la estrategia Aprende en casa, como la entrega de cuadernillos y ficheros en las regiones indígena y más alejadas del estado; así como las clases virtuales, las dinámicas de interacción entre directivos, docentes, alumnos y padres de familia a través de aplicaciones como Whatssapp.

Recordó que en la primera etapa se trabajó con Whatsapp, en donde el 98% de los maestros estuvieron atentos a ese cambio para trabajar.

Posteriormente, tras el periodo vacacional hubo un proceso de reacomodo de la parte del aprendizaje y se implementaron tras acciones tecnológicas como Google, sin perder el lugar del Whatsapp, la televisión educativa, por radio y en la zona sierra todos los días hay clases en lengua tepehuana así como -reiteró- la distribución de los 94 mil cuadernillos que se editaron exprofeso.