Se espera que participaciones lleguen a la nueva administración de Durango

"Confían en que llegarán las participaciones correspondientes a la nueva administración del municipio de Durango, aunque lo del mes de septiembre no se recibió, pero esperan que ya en esta semana quede depositado lo del mes de octubre", así lo manifestó el secretario del Ayuntamiento, Bonifacio Herrera Rivera.

Dijo que tradicionalmente se depositan los días 05 de cada mes, por eso se tiene la confianza de que en el transcurso de la semana ya se pueda contar con esos ingresos, que por el momento no tienen el estimado de la cantidad.

En el caso de las participaciones que quedaron pendientes, desde la pasada administración, reconoció que el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, ha estado haciendo gestiones para tratar de recuperarlas, pero también que en lo correspondiente a las nuevas se vayan recibiendo.

De todos los gastos diarios que se generan en el Ayuntamiento, destacó que de los principales, es lo correspondiente a las nóminas, y en próximos días se dará a conocer por alcalde Toño Ochoa, cuál fue el ahorro en cuanto al pago de nómina en las primeras 2 quincenas, porque se logró compactar.

Reconoció que en todas las dependencias municipales, se cuenta con un cuerpo importante de colaboradores administrativos, pero es fácil, bajo ciertos criterios reducir algunas áreas.

Recientemente el gobernador, declaró en el tema de adeudos a los municipios de Durango, que en total son mil 500 millones de pesos, “no se los dieron, va a estar complejo, que nosotros lo podamos recuperar”, pero se está viendo con el gobierno federal.

Precisó que son 500 millones lo que se quedó a deber para el municipio de Durango capital, y se comprometió a que se va a estar “trabajando para que no les falte el recurso”, pero también que no se van a tocar las participaciones de los municipios, y en el momento que lleguen se van a pasar, para que no se genere la problemática que están presentando los municipios.