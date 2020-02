Se fortalecerán labores en beneficio de la UJED

El ex rector de la UJED y actual Secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, formuló esta mañana un llamado a los trabajadores universitarios, tanto administrativos como académicos, a considerar en sus demandas, las condiciones económicas que privan no solamente en la Universidad sino en todo el país; “las revisiones ya no pueden ser tan rígidas como eran antes”, subrayó.

Entrevistado al término de la ceremonia inaugural de la fase estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2020, que tuvieron lugar en las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte, el funcionario estatal refirió la importancia de fortalecer las labores que a cada quien correspondan y consecuentemente a la institución, para de esa forma poder aspirar a más recursos de los que ya programados.

Precisó que las bolsas no están cerradas, empero, fue específico al referir la trascendencia de procurar siempre mejores resultados.

Con pleno respeto a la autonomía de la UJED, espero que prevalezca la sensatez en los trabajadores administrativos y en el personal académico, tomando en consideración que en los procesos de revisión ya no pueden ser tan rígidas como anteriormente eran, recalcó el entrevistado.

Dijo que hoy hay recursos muy limitados y lo más importante es demostrar trabajo y calidad y a partir de ahí, se pueden ir bajando recursos para bien de la Universidad; “tenemos que dar resultados y con esa base, habrá todas las posibilidades para acceder a más recursos en programas y de esa forma fortalecer el trabajo académico”.