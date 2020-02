Se ha trabajado por las mujeres

“Los actores políticos no debemos ensuciar el movimiento tan genuino e importante que han realizado las mujeres”, consideró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Esteban Villegas Villarreal al precisar que en el Congreso se ha trabajado en iniciativas a favor de este sector pues no existe rezago legislativo en las Comisiones de trabajo en esta materia.

En este sentido a través de un punto de acuerdo exhortó a los municipios y a las legislaturas estatales, para que hagan las adecuaciones necesarias para salvaguardar los derechos y protección de la mujer, como a la fecha lo han hecho la Comisión de Equidad y Género, así como la de Justicia, del Congreso local.

“Todas las iniciativas de todos los partidos han salido, no tenemos rezago, la de Equidad y Género la preside Ali Gamboa y con todos los integrantes de la Comisión y en el pleno se ha aprobado todo lo relacionado con equidad y protección de las mujeres en Durango”, puntualizó.

Ante los medios de comunicación, informó que de manera personal no se va a “subir” al tema del movimiento nacional de las mujeres, pero sí dará todas las facilidades a las mujeres que trabajan en el Congreso del Estado.

“Pero no me he querido subir en un Redes Sociales a manifestarme, porque creo que quienes hacemos política no debemos ensuciar un movimiento tan genuino e importarte para las mujeres, como para abanderar algo que es muy de ellas”, resaltó Villegas Villarreal.

De esta manera, el representante popular, dijo que los políticos deben mostrar respeto a lo que las mujeres quieren expresar, porque así tiene que ser; y en particular, “porque si no pareciera que las trabajadoras del Congreso nos tienen que pedir permiso; no hay necesidad, no nos tienen que pedir ningún permiso para que ellas se puedan manifestar”.

Finalmente, expresó que lo único que tienen que hacer los que están en la política, es que las cosas se puedan llevar de la mejor manera, porque lo más importante son las mujeres.