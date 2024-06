Se han plantado 19 árboles en el municipio de Durango con el 90% de sobrevivencia

Ante las condiciones climáticas que existen en la actualidad y debido al déficit de árboles que se tiene en el municipio de Durango, en lo que va de esta administración municipal han sido plantados 19 mil árboles en diversas zonas de la ciudad, mismos que se traducen en 15 microbosques con más de 800 árboles cada uno, así lo dio a conocer el alcalde Toño Ochoa Rodríguez.

Señaló que en esta tónica de cuidado del medio ambiente para disminuir los estragos que se presentan por el cambio climático, no se plantarán más árboles que no se cuiden y a los que no se les dé la atención que necesitan, pues además se realiza una importante inversión económica, de ahí que es importante que los ciudadanos se comprometan a cuidarlos.

“Vemos el cambio climático y estos árboles nos ayudan a bajar entre cuatro y cinco grados el calor que está subiendo”, dijo al reconocer el trabajo que realiza la Dirección Municipal de Servicios Públicos ya que de los 19 mil árboles plantados durante esta administración, 16 mil corresponden a esta dependencia.





Aunado a ello se recibió una donación de 24 mil árboles por parte de la fundación Garza Limón, mismos que se plantarán para la creación de más microbosques y escuelas principalmente, ya que la intención es que sea en zonas donde se comprometan a cuidarlos y darles el trato necesario.

Por su parte, el titular de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, Albino Ponce Barrón, quien señaló que en el último microbosque se plantaron 90 árboles, de los cuales 60 fueron aportados por el Gobierno municipal y los otros 30 frutales por Red Ambiental.

Informó que se busca que sean áreas cerradas, que cuenten con suficiente agua, mientras que en los fraccionamientos se busca aquellos que tengan organizado un Comité de vecinos, con lo que se garantiza la supervivencia de las especies hasta en un 90 por ciento.

Señaló que los que se plantan en otras zonas, también tienen un alto índice de supervivencia ya que son regados y cuidados por el personal de Servicios Públicos, “nos aseguramos de que se tengan altas posibilidades de desarrollo del árbol”, comentó.

El funcionario municipal aseguró que actualmente la gente está muy comprometida en el tema ya que de manera gratuita se les facilita una especie y ellos solo tienen que cuidarlo para que hagan su función de regular la temperatura y proporcionar oxigeno, “el árbol funciona en donde lo pongas”, dijo.

Aseguró que no se arriesgarán a plantar un microbosque que no estén en condiciones de atender, de ahí que si existen posibilidades de crear cien a los que se les garantice su supervivencia, serán instalados.