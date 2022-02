Se hará un esfuerzo para cumplir con el compromiso y apoyar al IEPC: Aispuro

Para cumplir con el compromiso de apoyar con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) se dejarán de hacer cosas en otras áreas, porque ese recurso no se tiene y conlleva a realizar un gran esfuerzo durante el año, resaltó José Aispuro Torres, al subrayar que lo que se pide es el esfuerzo también del órgano electoral.

“Vamos a tener que ahorrar en otras áreas, es un compromiso que va condicionado a que ellos hagan también un esfuerzo; que vean cómo también pueden hacer un ahorro para cumplir con la obligación que tienen” dijo.

El gobernador de Durango dijo que la elección es responsabilidad del órgano electoral llevarla a cabo, el ejecutivo hace la parte que le corresponde, y se tiene que subrayar que el recurso del Instituto es 40 por ciento mayor al año inmediato anterior.

Mencionó que el IEPC pedía un incremento de más del 200 por ciento, más de 422 millones de pesos, y era imposible para Durango, porque se tendrían que dejar de hacer muchas cosas, sin embargo se debe reconocer que este es el año que el órgano electoral ha tenido el presupuesto más grande de su historia.

Aispuro Torres subrayó que el más interesado en que el proceso electoral se lleve a cabo de manera normal, sin complicaciones, es el gobernador, pero no todas las cosas se hacen con dinero, “yo quisiera que me hubieran autorizado tres mil millones de pesos para la presa el Tunal II, he tocado las puertas una y otra vez y eso es una necesidad básica, no hemos tenido ese apoyo, pero no hemos dejado de atener otras cosas, temas de carácter hidráulico, de salud sobre todo, que nos ha llevado a una presión financiera mucho mayor de la que teníamos en el pasado”.

Dijo que el PREP cuesta alrededor de 19 millones de pesos, y se tiene un compromiso a hacer un esfuerzo durante el año para ver cómo apoyar con ese recurso, pero siempre y cuando el Instituto también hagan un esfuerzo.

“Si luego nos dicen ahora no tenemos dinero para mandar a hacer las boletas, entonces que es lo que está haciendo el órgano electoral, si no se tiene más importante para hacer la adquisición que tiene encomendada constitucional y legalmente, entonces el dinero que se les da, que se hace con el” concluyó.