Se instalaran en Durango módulos para informar acerca de la consulta ciudadana

Se instalará en los 39 municipios la comisión plural ciudadanía, con mesas para informar a la población del porque la intención de llevar a juicio a ex presidentes de México, y que este caso sea sea un parteaguas contra la corrupción, informó Mario Moreno, coordinador de esta comisión.

“La intención es que se recabe la firma del 33 por ciento del padrón, que es lo que se requiere para que esto se convierta en un hecho vinculante y podamos pasar al juicio a los ex presidentes” señaló en rueda de prensa en oficinas de Morena.

Indicó que la tarea de esta asociación política no sólo es buscar el voto, sino participar en temas, que como es el caso, influyen en la vida ciudadana, el motivo principal es llevar a juicio a los ex presidentes de México.

Por ello, añadió el representante de la comisión plural ciudadana, el trabajo durante todo el mes, es hacer presencia en todos los municipios, para lo que se invita a todos los colectivos ciudadanos que quieran participar.