Se le asignan a Durango 42 mil mdp, 9 mil mdp más que hace cinco años: diputada federal

De acuerdo con el anteproyecto que la Presidencia de la República turnó al Congreso de la Unión para su revisión, a Durango le fueron asignados 42 mil millones de pesos, sin embargo adicionalmente se le asignarán recursos a proyectos ejecutivos que se puedan lograr, informó la diputada federal de Morena, Martha Olivia García Vidaña, quien aseguró que si bien la presa Tunal II forma parte del proyecto hídrico de nación, eso no significa que en el presupuesto del 2025, se tengan los recursos etiquetados para la obra.

Explicó que dicho dinero le será entregado directamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y a través de esta dependencia se habrán de destinar cerca de 300 millones de pesos solo para el inicio de los trabajos, es decir, aún no se contempla el inicio de la construcción de la obra.

En este sentido, la legisladora federal, apuntó que Durango no cuenta con proyectos ejecutivos diseñados que se puedan utilizar para bajar recursos, “el Gobierno del Estado no se ha dedicado, o no le interesa hacer proyectos ejecutivos, precisamente hoy que se requiere uno y que estamos en las Comisiones”, comentó al detallar que en llamada con el director de la Secretaría de Infraestructura, comunicaciones y Transportes (SICT), le informó que no hay ninguno terminado.





Explicó que mientras esto sucede con el tema carretero, en lo hidráulico, el municipio de San Juan del Río también se verá beneficiado con la construcción de un pozo a través de la Conagua, cuyo presupuesto se analiza en el Congreso federal.

Informó que durante este 2025, a Durango se le destinaron 62 mil 348 millones de pesos para el gasto programable por parte del Gobierno federal; pero de estos, solo 42 mil millones son para el Ejecutivo estatal; el resto se reparte a proyectos como Agua Saludable para la Laguna, la Planta Potabilizadora y el gasto de programas sociales, incluido el ISSSTE y el IMSS.

Reiteró que esto es solo un anteproyecto, aún falta incluir lo que se revisó en la Comisiones, como es el caso de la de Infraestructura a la que García Vidaña pertenece y en la que se contemplan recursos adicionales para la reparación de carreteras.

En el caso específico de la presa El tunal II, aclaró que tiene un costo superior a los tres mil millones de pesos, sin embargo se comprometió a formar parte del equipo que revisa la ejecución de los recursos para la obra, “jamás debemos inflar un proyecto, porque queremos que nos manden los tres mil millones de una vez, cuando puede salir hasta en dos mil millones”, dijo.