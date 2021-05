Se le quitó alrededor del 60% de apoyo al campo mexicano: Ismael Hernández Deras

Se le ha quitado alrededor del 60% de apoyo al campo mexicano, informó Ismael Hernández Deras, líder nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), quien puntualizó que en el gobierno federal no hay sensibilidad, no hay ideas, no hay voluntad política y si hay desconocimiento del campo, “mientras siga ganando Morena, el campo seguirá más abandonado”.

Subrayó que de cada 100 pesos que se destinaban al campo por medio de Sagarpa, hoy solo tres pesos van al fomento ganadero, agrícola y pesquero, al fomento acuícola y a la actividad forestal.

“Verdaderamente el desmantelamiento institucional que han sufrido las dependencias que atienden al campo, ha sido la peor sequía” agregó el líder nacional de CNC.

Además se viene el cambio climático que se ha traducido hoy en una sequía, y como el gobierno federal ha quitado del presupuesto sobre el 70 por ciento del seguro catastrófico, un campesino no tiene derecho a que se le indemnice por la falta de agua, ni por exceso de agua, lluvias tempraneras o granizadas atípicas, de hecho el seguro catastrófico no existe.

“Estamos en una sequía, primero por culpa de Morena y en una sequía por la naturaleza, hay un abandono total del campo” resaltó Hernández Deras.

Añadió que en el último ciclo agrícola se dejaron de sembrar más de tres millones 200 mil hectáreas por falta de apoyo a comuneros y pequeños propietarios, se tiene un alto costo de los granos, maíz, sorgo, de cualquier comida para los animales, lo cual es en un impacto enorme al campo mexicano y sus familias.

De tal forma que se hayan dejado de sembrar tres millones 200 mil hectáreas encareció los productos para el ganado en un 80 por ciento, es imposible para un campesino mantener a su ganado con recurso propio, sin estímulos del gobierno federal.

“El programa de concurrencia que lográbamos etiquetar en la cámara de diputados federal, era un programa que atendía a los municipios y los estados, y un peso federal se convertía en cuatro pesos, desaparecieron el programa de concurrencia y hoy los gobiernos municipales y estatales están desarmados presupuestalmente para hacer frente a una crisis climática que está viviendo el campo”, resaltó.