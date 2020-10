Se manifiestan en presidencia habitantes del Mezquital

Un grupo de habitantes de diversas comunidades del Mezquital acudieron a las oficinas de la presidencia municipal para exigirle al alcalde José Osbaldo Santillán, que se les escuche pues desde hace más de seis meses han solicitado apoyos para láminas galvanizadas, construcción de techos y piso firme, demandas que a la fecha no han sido cumplidas.

El presidente del Consejo de Vigilancia de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, Anselmo Mendía Aguilar, señaló que hasta ahora solo han sido atendidos por otros funcionarios municipales, quienes les informan que no se cuenta con el recurso necesario para apoyarlos con dichas actividades, sin embargo “nosotros vemos que sí se están dando apoyos, pero solo a un determinado grupo de personas”, comentó.

Asimismo advirtió que tal pareciera que solo se apoya al grupo a fin al presidente municipal de extracción priista, Osbaldo Santillán; sin embargo quienes dependen de las gestiones que realiza Anselmo Mendía, reclaman los apoyos “es lo que estamos haciendo, pero no se nos toma en cuenta, así que no hay otra opción más que presionar de esta manera”, dijo.

Y es que actualmente son un grupo de entre tres mil 200 y tres mil 500 las personas que habitan en un área de 421 mil 139 hectáreas de 45 anexos, y desafortunadamente en todas hay personas que no han sido atendidas por el alcalde, sin importar si están cercanas a la cabecera municipal o son las más alejadas.

En el caso del tema de obra en rehabilitación de caminos, aulas, oficinas, instalación de drenaje y agua; Mendía Aguilar señaló que sí se han realizado con regularidad a través de las gestiones del Gobierno municipal y diversas organizaciones.

“Donde no apoya es en beneficios sociales, como techo, láminas, piso”; y aunque sí llevan apoyos alimentarios, estos no se reparten a toda la población, de ahí que de no recibir una respuesta, continuarán en el lugar hasta ser atendidos por el propio presidente municipal, de lo contrario tendrán que abordar el tema por otras instancias.

Aunque se buscó contactar vía telefónica al alcalde del Mezquital, Osbaldo Santillán para obtener su postura ante el reclamo, esto no fue posible.