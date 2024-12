Se manifiestan maestros jubilados y pensionados en Durango

Maestros jubilados y pensionados salen nuevamente a las calles para protestar por la falta del pago del seguro de retiro, ahora tomaron la Avenida 20 de Noviembre, la principal del Centro Histórico de la ciudad de Durango, lo que comienza a generar un caos ante el tráfico que se registra en la zona.

Aseguran que el pasado martes tuvieron una reunión con el subsecretario general de Gobierno, con quién no llegaron a ningún acuerdo o fecha de pago ya que se trata de una negociación que le corresponde atender a otras instancias.

De ahí que mientras no haya solución de un pago inmediato no renunciarán a sus protestas, pues aunque acordaron con el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Efrén Estrada, que habría un pago en partes, no están dispuestos a aceptarlo de esa manera.

