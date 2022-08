Se manifiestan militantes del PRD en Durango; exigen subsidiar el precio de la tortilla

Simpatizantes y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se manifestaron este martes 30 de agosto en las instalaciones de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) en la ciudad de Durango, para dar a conocer su disgusto por el tema de la inflación, para lo que buscan emprender una campaña nacional que se pueda aplicar un subsidio para adquirir las tortillas a un precio de 10 pesos por kilo.

La manifestación estuvo encabezada por Adriana Contreras, secretaria nacional del PRD, bloqueando la entrada de la Secretaria de Hacienda por calle Negrete, lo que impidió durante unos minutos el tránsito vehicular por ese lugar.

Aseguró: “la inflación no va a ser temporal, es una carestía que va a ir creciendo y va a perjudicar a las familias mexicanas”, en julio del 2022, la tasa de inflación era de 8.15% y ahora en agosto está al 8.6%, por eso es necesario que se pueda dar un subsidio para las familias mexicanas, a través de los productores de tortillas.

Precisó que las familias destinan un 50% de su salario a la alimentación, pero los precios de la canasta básica se encuentran en “las nubes”, mientras que el resto del salario se destina al transporte, servicios básicos, educación, entre más gastos por lo que no está alcanzando ese salario.

Detalló que el precio de la tortilla en Durango, se ha registrado hasta en 25 pesos, algo que no se había visto antes, y es algo que no se debe permitir, porque no es bueno ni para los productores de tortilla, ni para las familias.

Sobre el lugar de la manifestación, afirmó que es en Hacienda donde se pagan los impuestos, por lo que deben garantizar también el derecho humano a la alimentación, “estamos en una emergencia alimentaria”, por eso se pide que el kilo de tortilla sea de 10 pesos.