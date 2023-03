Se manifiestan padres de familia de la primaria #13; se niegan al cierre del plantel

“No vamos a permitir que la cierren”, señaló enérgicamente Ivonne Reyes Martínez, presidenta de la sociedad de padres de familia de la escuela primaria número 13 “José Ignacio Soto”, mientras el sonido de los claxon de los autos resonaba por haber cerrado parte del bulevar Felipe Pescador en la ciudad de Durango.

La también madre de familia explicó que dicha medida de presión se debe a que la Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED) quiere cerrar dicha instrucción, la cual aloja una matrícula de 100 alumnos y su capacidad es de 120.

“Mediante amenazas y hostigamiento nos quieren cerrar la escuela y no lo vamos a permitir”, señaló, mientras que un grupo de padres de familia alzaba cartelones con consignas hacia el titular de educación, Guillermo Adame Calderón.

Reyes Martínez puntualizó que a los padres de familia no se les ha notificado de manera oficial que cerrarán la institución, pues “como delincuentes están actuando, no han entregado oficios, no es legal, ya que si tuvieran razón no se esconderían”, puntualizó.

Llamó a Guillermo Adame a que visite la primaria y la conozca, la cual al momento tiene 12 menores preinscritos para ingresar el próximo ciclo a primer grado y 11 menores más se han sumado a los diversos grados, ante ello se estima que se llegará a un número de 120 niñas y niños en la comunidad estudiantil en el ciclo 2023-2024.

“La dirección técnica no apoya para la promoción de la escuela y aún así la matrícula sigue aumentando de 80 menores paso a 100 y llegará a 120, para que esté al tope”, dijo la entrevistada quien añadió que los padres de familia han realizado promoción incansable para llegar a dicha meta, pues la primaria 13 es una escuela incluyente, ha logrado transformarse año con año, incluso actualmente el 12 por ciento de su matrícula está conformada por menores con alguna condición discapacitarte, cifra que supera la media nacional por más del doble.

Para finalizar denunció que la funcionaria Mónica García, coordinadora de primarias no los recibe y ya existe una denuncia para proteger el derecho de los menores que la educación.