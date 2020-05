Se manifiestan trabajadores del Hospital Materno Infantil

Trabajadores del sector salud que laboran por contrato, se manifestaron en el exterior del Hospital Materno Infantil, para exigir una solución inmediata a lo que señalan es una mala condición laboral, pues sus sueldos son bajos, los insumos son pocos, y no tienen ninguna prestación ni seguridad social.

“Tenemos vocación, pero no tenemos ninguna certeza laboral”, dijo a nombre de los trabajadores, Mariel Corona, quien es enfermera por contrato desde hace más de seis años.

Luego de señalar que son más de 100 trabajadores de varias instituciones médicas quienes están en esta situación, precisó que ante las condiciones actuales derivadas de la pandemia por Covid-19 solamente se les dota del material mínimo indispensable cuando hay situaciones de mucho riesgo, pero la mayor parte del tiempo laboran con las mismas herramientas e insumos con los que ya se trabajaba como jabón, cubre bocas, y nada más.

Puntualizó que no se trata de falta de compromiso del personal de enfermería y no es nada más falta de material, están poniendo en riesgo su salud, y aun así salen a dar la cara por la salud de la población, sin embargo ellos también tienen familia, son profesionistas con más de cinco años de estudios y no son justas las condiciones laborales con las que están trabajando.