Se prepara UJED para el regreso a clases presenciales el 13 de septiembre

Se preparan las escuelas y facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), para un regreso seguro a clases presenciales el lunes 13 de septiembre, algo que será voluntario para los alumnos, mientras que maestros y personal administrativo sí está obligado a asistir, informó el rector Rubén Solís.

Reconoció que se deben adquirir insumos y material necesario para atender los protocolos de salud, los cuales serán comprados por las escuelas con los ingresos que cuentan, pues a nivel general la UJED no tiene suficiente recurso, ya que el subsidio de la federación y estatal que obtienen, se van en el pago de las prestaciones de los trabajadores.

Aunque reconoció que el regreso a las aulas implica un riesgo, dijo que es algo que no se puede detener, porque además las personas siguen haciendo su vida normal, y la Universidad debe ser parte de esa normalidad.

Reiteró que no es obligatorio, y aquel alumno que manifieste que no puede o no quiere, se debe preparar para la opción de manera virtual.

Destacó que en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), planearon el regreso a clases, en cuanto a los insumos que se iban a requerir y las materias que se iba a tomar de manera virtual, y presencial.

El rector aseguró que la UJED, será extremadamente cuidadosa con las medidas sanitarias, para que no se den los contagios, y se encuentran optimistas de que les va a ir bien.