Se presentan 12 nuevos casos de acoso en la Secoed

Solamente durante el fin de semana anterior, periodo en el que tanto en el contexto local como en lo nacional se registró una gran movilización feminista en reclamo de sus derechos y en contra de la violencia de género, se presentaron ante la Secretaría de la Contraloría 12 nuevos casos de acoso, que se suman a los 3 ya existentes.

Al informar lo anterior, la titular de esa oficina, Raquel Laila Arreola, manifestó que ante este fenómeno, es decir, el crecimiento exponencial de las denuncias, es ideal que toda la ciudadanía participe, porque cuando sociedad y gobierno podamos caminar al mismo paso, cuando la sociedad tenga confianza en el gobierno y éste por su parte tenga la apertura y la decisión y como en este caso, con la determinación de apoyar, en ese momento se van a comenzar a dar soluciones.

Al referirse a los movimientos del fin de semana anterior y del lunes 9M, de el Nueve ninguna se mueve, etcétera, añadió que la situación que acabamos de vivir y que habremos de vivir ya de manera cotidiana, es porque la comunicación no es tan fluida, de ahí la necesidad de que tengamos que trabajar todos, hombres y mujeres y no solamente el sexo femenino.

Dijo que las mujeres ya se pronunciaron; “pero tenemos que trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, hombres y mujeres”.

A la vez, reforzó que dentro de este incremento importante en el número de denuncias de acoso, la participación de los medios de comunicación han resultado un factor fundamental, han sido un magnífico apoyo; “es excelente contar con ustedes, porque son el medio por el cual recibimos la mayoría de las denuncias”.

A pregunta expresa respecto a los casos de los funcionario que ya fueron separados de sus cargos, precisó que hasta en tanto no se formalice la denuncia a la Contraloría y la acción que ya tomó la Secretaría General de Gobierno; “mientras yo no tenga esa participación formal, yo no voy a poder actuar”.

Aquí, aclaró que son dos canales, el primero en lo administrativo para definir si continúan o no en su cargo, que no está en el área de Contraloría, y el segundo, la denuncia donde de oficio esta Secretaría tiene que asumir responsabilidad y actuar.