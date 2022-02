La tarde de este lunes se registró llevo a cabo el registro de Marina Vitela Rodríguez, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como candidata a gobernadora por la coalición "Juntos Hacemos Historia en Durango", posteriormente durante mitin celebrado a las afueras de este organismo recibió el apoyo de centenares de militantes y simpatizantes, así como los líderes nacionales de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Verde Ecologista de México (PVEM), quienes coincidieron en que es el tiempo de las mujeres en la política.

De acuerdo al calendario electoral, se llevó a cabo el registro de la candidatura ante el órgano electoral, mismo que tendrá seis días para evaluar y analizar la documentación recibida a fin de dictaminar si es procedente esta solicitud.

Se registra Marina Vitela como candidata a la gubernatura de Durango. /Foto: León Alvarado

Luego de cumplir con este requerimiento, la aspirante a candidata y dirigentes partidistas encabezaron un mitin a las afueras del IEPC, al que se dieron cita centenares de personas en apoyo a su abanderada.

Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena; Alberto Anaya Gutiérrez dirigente del PT; Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde Ecologista de México; y otros liderazgos, estuvieron en el templete para dejar de manifiesto su apoyo hacia Marina Vitela.

Cada dirigente nacional coincidió en que es tiempo de las mujeres en la política, especialmente con las características de Marina Vitela quien, según dijo, "representa la esperanza para Durango".

Entre arengas como: "No estás sola" y "Marina Va", los seguidores de su candidatura no dejaban de apoyarla a la hora de emitir su mensaje. Por lo que agradeció a todos el apoyo para que fuera ella quien encabece no solamente la coalición "Juntos Hacemos Historia", sino el proyecto de la esperanza para Durango, "de toda la gente que anhela un cambio verdadero".

Agradeció al IEPC por garantizar las condiciones de democracia y orden para avalar este proceso electoral, tan importante para todos los duranguenses. Y al dirigirse a Mario Delgado, líder de su partido, aplaudió su confianza y con tono muy seguro señalo: "no te voy a fallar".

"Siento un Durango abandonado, decepcionado, lastimado y con la necesidad de crecer para salir adelante, veo en la cara de mucha gente las ganas de tener una mejor calidad de vida; pero sobre todo veo en cada uno de los ciudadanos el deseo de acabar con tantos años de corrupción, saqueo y mentiras", puntualizó.