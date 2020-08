Se registra un brote en mina de San Dimas

Nuevamente Durango registra uno de los días con el mayor número de casos positivos desde que se dio a conocer el primer paciente positivo, y es que este viernes el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, dio a conocer que se suman 90 nuevos casos de Covid-19, con lo que suman cuatro mil 807 desde que inició la pandemia en el estado.

Llama la atención que de los pacientes registrados recientemente, al menos 21 pertenecen al municipio de San Dimas, esto debido a un brote que se registró en una de las minas que ahí se encuentra.

De acuerdo con información del titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), fue necesario hacer un estudio epidemiológico, asimismo la Jurisdicción Sanitaria No. 1, a la que pertenece dicho municipio, trabaja con los servicios de epidemiología a fin de contener el brote.

“La empresa está en la mejor disposición (de cooperar), con todo el apoyo que está en sus manos para contener este brote. Ya se tomaron las medidas y se seguirán tomando hasta hacer la contención total del tema”, comentó González Romero.

Adicionalmente se dio a conocer que este viernes fallecieron siete personas más, con lo que suman ya 394 defunciones, y el funcionario de Salud insistió en que de continuar con esta tendencia, los servicios estarán saturados en muy poco tiempo, ya lo demuestran las gráficas que se presentan diariamente en la rueda de prensa, donde se informa que desde la semana 21, la curva se abrió y el número de casos positivos, marcados en rojo, sobrepasaron a los proyectados que se ejemplifican en la línea verde, lo que preocupa a las autoridades.

También dio a conocer que pese a los dos mil 675 pacientes recuperados, aún quedan ml 038 activos casos activos, es decir, que tienen menos de 14 días con el virus en su organismo y ello implica una mayor posibilidad de contagios. De ahí que ya se lleva a cabo un seguimiento a través del programa “Checa Durango”, a través del cual se intentará contener la pandemia lo más que se pueda.

Dado que la hipertensión, obesidad, tabaquismo y diabetes son las principales comorbilidades asociadas a los pacientes enfermos, por lo que pidió a la comunidad no bajar los brazos, “no me cansaré de pedirles, aunque me canse porque mi obligación es hacerles notar que sin su colaboración va a ser imposible hacerle frente a la pandemia”, dijo.