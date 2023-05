Se requiere del trabajo inter institucional para abordar la salud mental: ISMED

Se requiere del trabajo Inter institucional para abordar la salud mental de la población, por ello el Instituto de Salud Mental (ISMED), tiene beneplácito de que el Consejo Estatal Ciudadano se sume para lograr programas y proyectos que encaminen a una directriz para vincular la salud mental a los servicios de salud, precisó Soledad Ruiz Canaán.

La Directora del ISMED se reunió con el Presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica Vargas, para contribuir en trazar nuevas directrices de atención de este tema, resaltando que en la nueva reingeniería que se hace al sistema de salud, se ha abogado para que se tomen en cuenta las aportaciones de los especialistas y así redireccionar esfuerzos.

“Este es un tema muy sensible y que nos ha rebasado por muchos años, tenemos que decir las verdades porque hay un atraso histórico de atención a la salud mental, y la corresponsabilidad que existe en estos temas es entre la sociedad, e instituciones” dijo.

Soledad Ruiz Canaán, resaltó que al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, le preocupa mucho la salud mental de la población de todo el estado, pues como médico, tiene una alta percepción y conocimiento de la situación, y en consecuencia de acuerdo a la ley que se realizó el año pasado, se han dejado claras las necesidades de cómo se debe abordar y trabajar el tema.

Así mismo se deben cumplimentar algunos lineamientos en materia federal, que apenas comienza a darle alguna directriz a la salud mental, que nunca antes existió.

Dijo que el Instituto de Salud Mental se creó hace alrededor de 15 años con una visión de futuro muy clara, sobre los problemas de salud mental que se avecinaban, pero las voluntades políticas de gobiernos pasados fueron casi nulas para apoyar el tema de salud mental, pues había otras prioridades para quienes tomaban las decisiones.

En este momento con toda la reingeniería que se está teniendo en la Secretaría de Salud, se tiene intención de darle cauce a un tema tan sensible, y que no es un tema de administración pública, no se trata de atención a baches, o hacer puentes, este es un tema complejo, un problema que se debe abordar en el corto, mediano y largo plazo.

La punta del “iceberg” en los problemas de salud mental, es la descomposición social, de ahí viene el suicidio que es multifactorial, según lo señala la misma OMS, hay causas y riesgos psicosociales principales que llevan a la gente a padecimientos de salud mental como es la depresión, la ansiedad, y el consumo de sustancias, problemas que nunca se atendieron a nivel nacional y en muchos países del mundo.