Se suman 236 nuevos casos positivos a Covid en Durango

Durango arranca la semana con 236 nuevos casos y cero defunciones, los cuales se suman a los 56 mil 040 duranguenses que se han contagiado desde el inicio de esta pandemia, según dio a conocer la Secretaría de Salud (SSD) en su reporte diario del avance de la enfermedad.

En transmisión en vivo por los canales oficiales del Gobierno del Estado, el secretario de Salud, Sergio González Romero, informó que actualmente se encuentran activos un total de cuatro mil 551 pacientes quienes en su mayoría están en el municipio de Durango con dos mil 793; le sigue Gómez Palacio con 746; Lerdo con 180; y 160 en Santiago Papasquiaro.

De los nuevos casos 107 se encuentran en la capital; 80 en Gómez Palacio; 21 en San Dimas; 14 en Lerdo; ocho en Nuevo Ideal; Guanaceví y Peñón Blanco con dos cada uno; así como Canatlán y Santiago Papasquiaro con uno respectivamente.

González Romero dio a conocer que en esta cuarta ola de casos Covid, no se escapan el personal de salud y en estos momentos se encuentran infectados un total de 167 trabajadores, mismos que deben ser cubiertos por sus propios compañeros, o bien por nuevo personal de salud.

"Es una cepa extremadamente contagiosa, no habrá una persona que no se contagie, pero con que no se nos saturen los hospitales" comentó González Romero, quien aseguró que entre más personas contagiadas existan, es inevitable que se incremente el número de hospitalizados, de ahí que Durango continuará en semáforo amarillo, con el riesgo de llegar a semáforo en naranja.