Secretario de Educación solicita licencia para separarse del cargo, va por la alcaldía

El titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEED), Guillermo Adame Calderón, presentó oficialmente una solicitud para separarse del cargo por los próximos 40 días, esto debido a sus aspiraciones políticas, pues busca contender por la candidatura para la alcaldía del municipio de Durango.

Desde una de las salas de reuniones del edificio que alberga el sector educativo en el estado, dijo haber tomado la decisión de buscar servir a las familias de Durango desde otros horizontes, “quiero seguir haciendo equipo con el gobernador desde la presidencia municipal”, en donde se necesita construir capital humano, servicios y condiciones de infraestructura con el propósito de que las inversiones atraídas tengan una buena recepción y sean capitalizadas.

🔴📢 @guillermoadamec solicitó licencia para separarse del cargo por 40 días, para contender por la candidatura a la Presidencia municipal de Durango.



Detalló que desde 1987 ha sido militante activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lugar en el que ha ayudado a ganar batallas desde todos los niveles, lo que le da la confianza de contar con la simpatía y aprobación de la militancia del partido.





Precisó que no se trata de una renuncia a su cargo como secretario, sino de una solicitud de licencia para ausentarse solo durante los días que faltan para concluir el año y se reincorporará el próximo mes de enero a las responsabilidades que le encomendó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal.

Guillermo Adame Calderón busca contender por la candidatura para la alcaldía del municipio de Durango / Foto: Erika Uribe / El Sol de Durango

Al cuestionarlo por la reacción del mandatario estatal a esta petición, Adame Calderón, sostuvo que se entre ellos existe una muy buena relación, sin embargo en aras de respetar la institucionalidad que le marca su puesto, decidió hacer la petición para ausentarse de su cargo a fin de salir con libertad a buscar la candidatura y en caso de obtenerla, pelear por ganar la capital del estado.

Desconoció el nombre de la persona que se quedará a cargo de la SEED, ya que es facultad exclusiva del gobernador estatal, una decisión que dijo respetará.

Recordó los cargos por los que ha pasado en anteriores administraciones que van desde el encargado de Recursos Humanos en el Gobierno del Estado, en la Dirección Municipal de Servicios Públicos, así como en la dirección del sistema de Colegio de Bachilleres de Durango, y más recientemente en la Subsecretaría de Educación.

“Conozco a profundidad el funcionamiento del municipio de Durango, sé que siempre habrá muchas cosas qué mejorar, hay muchas áreas de oportunidad. El municipio está diseñado para otorgar servicios públicos, y a veces siento que lo hemos utilizado para aperturar Direcciones en muchos sentidos que no tienen que ver con el origen”, dijo.

De ahí que se dijo listo para atender las demandas de los ciudadanos de Durango sobre todo aquellas relativas a los servicios de vigilancia, recolección de basura, agua, drenaje, etc. “a veces no se atiende en su cabalidad porque tenemos muchas oficinas aperturadas atendiendo de todo y no se aplican los recursos en áreas donde vale la pena”, comentó.

Ante los señalamientos que se hicieron al inicio de la administración de José Aispuro Torres, luego de que fue encarcelado durante seis meses, Guillermo Adame Calderón, aseveró que de manera vil y sucia, el exgobernador utilizó esta táctica para sacarlo de la jugada, “tan solo porque en ese tiempo era yo asesor en el Partido del Trabajo y no tuvo el señor una idea más brillante que sacarme de circulación inventándome un delito”.

Luego de obtener un amparo, se logró su liberación y ahora no cuenta con un cargo de antecedentes penales, el cual es un requisito para ser secretario de Educación.