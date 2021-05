Sector educativo de Durango conmemora el natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla

En voz del titulad de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Rubén Calderón Luján, se recordó que si el natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, al destacar que si el cura no hubiese concebido el ideal de la emancipación no hubiese marcado la hora de la libertad y no hubiese convocado al pueblo a conquistarla y defenderla, la formación del Estado Mexicano hubiese llegado en una época mucho más tardía, puntualizó.

“La historia de los hombres y las mujeres que forjan una Patria, debe ser valorada por la lucha que emprenden por alcanzar los ideales, basados en los valores humanos y los principios universales” dijo.

Con el nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, el Siglo XVIII vio nacer también en nuestro México a un caudillo, a un líder, que sembró en los corazones y el intelecto de mexicanos, americanos, europeos y africanos, la convicción por luchar por uno de los legados que es inherentemente natural al ser humano, la libertad.

El día en que nació el Padre de la Patria, efectuamos también un memorándum de las razones de su lucha: la desigualdad, las brechas sociales, la distribución de la riqueza y la injusticia contra los más vulnerables, tópicos que hoy, después de más de 200 años siguen siendo unas de las causas más vigentes en las que nuestra Patria continúa su marcha.

Conmemoración del nacimiento de Miguel Hidalgo Durango/ Foto: Jesús Hernández | El Sol de Durango

Durango y México rinden homenaje a quien tuvo la valentía de enfrentar un juicio civil, militar y clerical, por dejar un legado, que más tarde fue línea de inspiración para nuestro Himno Nacional Mexicano, recordar que el cielo, un soldado en cada hijo te dio.

Que redoblen las campanas de Dolores; que retiemblen los cimientos de la Alhóndiga de Granaditas, que vibren los barrotes de la cárcel de Chihuahua, porque cada 15 de septiembre, como hoy 8 de mayo, una nación entera corea al unísono: que viva México, la independencia y Don Miguel Hidalgo y Costilla.

La ceremonia fue el marco para incinerar la bandera de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y dotar de un nuevo Pendón Nacional a la institución por conducto de Antonio Bracho Marrufo, Director de esta dependencia municipal. En este evento, estuvieron presentes junto al Secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, la Síndico Municipal, Luz María Garibay, entre otros.