Secundaria quema celulares, gorras, plumones y todo lo decomisado a sus alumnos

Este lunes comenzó a difundirse en las redes sociales una publicación de la Escuela Secundaria Estatal Profesor José Santos Valdez, ubicada en el bulevar Las Flores, en la colonia Valle Verde, en la cual se informa sobre las actividades con que comienzan esta semana de labores escolares; sin embargo, hubo algo que causó molestia entre los usuarios de Facebook.

Además de compartir que se realizaron honores a la bandera este 9 de septiembre, y que se difundieron anuncios importantes para la comunidad docente y estudiantil, como el caso de algunos concursos próximos y el lanzamiento de la convocatoria para la elección de la sociedad de alumnos, también se informó sobre la quema y destrucción de diversos artículos decomisados a los jóvenes.

Comentarios a favor y en contra respecto a esta medida que tomó la escuela secundaria / Foto: Cortesía

Fue esto último lo que generó inconformidad, pues la misma escuela publicó fotografías de los objetos destruidos, y se trata de celulares, gorras, plumones, peines, desodorantes, cremas, y más.

“También llevamos a cabo la quema y destrucción de artículos decomisados que se encuentran prohibidos en el reglamento escolar, mismos que todos los padres de familia aceptaron y dieron su consentimiento. Iniciamos una semana más de trabajo, les deseo éxito a todos en sus actividades diarias”, dice la publicación colocada desde la cuenta Secundaria José Santos Valdez Nueva, y misma que está firmada por la directora Hilda Patricia Ortega Nájera.

Si bien, la misma escuela comentó que esta destrucción atiende al reglamento, en los comentarios algunas personas expresaron estar en contra de este tipo de acciones. “No se ponen a pensar que los celulares sirven para la comunicación de los alumnos con sus padres”, “hasta para sus tareas, definitivamente ojalá vayan los de los docentes o los paguen, en ocasiones no saben con cuánto sacrificio los adquieren los papás, con solo decirles que está prohibido en horas en su salón era suficiente se pasaron”.

Pero también, antes que la escuela limitara los comentarios, hubo comentarios a favor: “Muy bien, formando valores. Respetando los reglamentos para una mejor convivencia y seguridad en las escuelas”, “a mí me parece excelente la acción, respetar un reglamento, y de no hacerse asumir las consecuencias, si lo hicieron público es porque los padres dieron consentimiento, así que creo que más escuelas así, la secundaria no tiene por qué educarlos eso es en casa, pero si tiene que orientarlos”.