Sequía azota a ganaderos; malbaratan sus reses por falta de recurso

Ganaderos del sector social, han tenido que malbaratar sus vacas hasta en 3 mil pesos, ante la falta de recursos económicos para poderlas alimentar, pues hoy los precios de los forrajes se han disparado de manera considerable, hoy la paca de alfalfa casi alcanza los 200 pesos, afirmó el diputado local J. Carmen Fernández.

El legislador local, destacó que la ganadería también tiene pérdidas millonarias a raíz de la sequía y la falta de producción de forrajes, pues los productores se han visto en la necesidad de comercializar sus vacas en 3 mil y 6 mil pesos cuando estas llegaron a costar 15 mil o 20 mil pesos.

Dijo que los productores al ver el adelgazamiento de sus animales y sabedores que difícilmente podrán recuperar peso y ser productivas en el próximo ciclo han decidido malbaratarlas porque no las pueden seguir manteniendo.

Diputado local del distrito 14 J. Carmen Fernández Padilla / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

J. Carmen Fernández, puntualizó que estas lluvias que se han registrado en los últimos días llegaron a destiempo, los agostaderos ya no se recuperaron y para el próximo año, las condiciones serán mas complicadas para quienes tienen su animales, no van a poder pastorearlas tendrán que comprar el forraje a precio muy elevado.

En estos momentos, la avena y alfalfa forrajera está a muy alto precio y el alimentar de esa manera a los animales, sería como un barril sin fondo, no tiene llenadera y lo mejor es vender, expresó.

En riesgo 400 mil cabezas de ganado en Durango por sequía / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Estamos pidiendo ayuda para los hermanos de Guerrero, sin embargo, nuestros hermanos de Durango, también tienen muchas carencias sobre todo en el medio rural, en las comunidades no hay trabajo, las labores que se hacían en el campo hoy no existen, pues no hubo cultivos.

Necesitamos que se implementen estrategias a la voz de ya, se requiere que se ponga en marcha el programa de empleo temporal en donde se realicen acciones para la conservación del suelo y el agua, lo cual ayudaría para los próximos ciclos agrícolas.

Imagen ilustrativa | Sequía azota a ganaderos; malbaratan sus reses por falta de recurso / Foto: archivo | El Sol de Hermosillo

Indicó que la problemática del campo es grave, pues otros estados traen perdidas más grandes que las de Durango, como es el caso del vecino estado de Zacatecas en donde ellos siembran 500 mil hectáreas de frijol y sus perdías son grandes.

Necesitamos que el gobierno federal, pueda ayudar a todos los productores de frijol y a todos los productores ganaderos del sector social, pues hoy malbaratan sus animales porque no tienen capacidad económica para seguir alimentándolos.