Sigo siendo militante priista: Leticia Herrera

La ex presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, aseguró esta mañana en rueda de prensa en la capital de Durango, que sigue siendo militante priista, pero también agregó que ha recibido invitación de varios partidos, sin especificar cuales, para abanderar la candidatura en la renovación a gobernador de la entidad.

Municipios

“He tenido varias ofertas, a ver si acepto por alguna de ellas, pero mi intención es servir a Durango”, y dijo que no le hace feo a la alianza PRI-PAN-PRD, pero tampoco a ningún partido ni a Morena, expresó “yo nunca he visto a Morena feo”.

Indicó que los partidos son solo son siglas, y las personas son las que han destruido a los partidos, porque son una plataforma que ayuda a llegar a donde la persona quiere.

Ante la recién toma de protesta de gobernadora en Chihuahua, Leticia Herrera apuntó que ya le toca también una gobernadora a Durango, sobre todo de la Laguna, porque es algo que han pedido a gritos, que volteen a la Laguna, donde hay mujeres capacitadas, mujeres trabajadoras que les gusta servir, con pasión por servir y no por servirse.

"Recuerden que soy empresaria, y es lo que a mí me gusta, ver la posibilidad de traer más empresas", en rueda de prensa / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Manifestó que el estado merece salir adelante, y para eso es necesario dejar atrás la división de la Laguna y la capital, porque todos somos duranguenses, y mencionó “yo vivo en la comarca Lagunera, de Durango, no de Coahuila”.

Destacó “recuerden que soy empresaria, y es lo que a mí me gusta, ver la posibilidad de traer más empresas”.

En cuanto al trabajo que se está realizando dentro del PRI con la nueva dirigencia estatal de Arturo Yáñez Cuellar, y el delegado regional Manuel Cavazos, comentó estar contenta, sobre todo por las visitas y trabajo que ya han hecho en la Laguna, pues anteriormente no se les tomaba en cuenta, si acaso con Enrique Benítez, dijo se realizaron algunas visitas.

Dentro de esta rueda de prensa para hablar sobre su aspiración política, como ya lo había hecho el fin de semana en la Laguna, también mencionó que está satisfecha con el trabajo que ha realizado hasta el momento el gobernador José Rosas Aispuro Torres.