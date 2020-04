Sigue FCCFyD con clases en diversas plataformas

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de la Universidad Juárez del Estado de Durango (FCCFyD-UJED), debido a la contingencia sanitaria impuesta por el Covid-19, se mantiene en contacto constante con sus alumnos, pues mediante plataformas, aplicaciones y uso de nuevas tecnologías seguirán realizando tareas y trabajos, según lo dio a conocer el director de la unidad académica, Carlos Humberto Castañeda Lechuga.

Castañeda Lechuga mencionó que se tuvo una reunión con los jefes de grupo de cada uno de los semestres de la Facultad para informarles que seguirían trabajando desde sus casas durante la contingencia, pues ellos tienen un grupo de WhatsApp con sus compañeros, así como con los maestros de su grupo, “…`pueden continuar con actividades utilizando estas herramientas, de igual forma en la plataforma de la UJED, otros maestros lo están haciendo mediante videos”, manifestó.

Asimismo, señaló que serán comprensivos con los alumnos que no tengan acceso a internet, redes sociales, etc., en esos casos, “… regresando a clases buscaremos darles cursos a estos jóvenes para ponerlos al corriente, para que ellos no se atrasen y lograr pasar exitosamente todas las clases”, dijo.

En ese sentido, agregó que en dicha reunión con los alumnos y maestros se evidenció que todos están conscientes de la situación que se vive no sólo en el estado o el país, sino que es una condición mundial en la que todos deben aportar su granito de arena, por lo que exhortó a todos los alumnos y comunidad universitaria a que no salgan de casa y cumplan con todas las medidas preventivas que ha impuesto la Secretaría de Salud en el estado, pues dijo que la solución está en las manos de todos, pero requiere obediencia.