Sigue sin convencer a Durango el programa de IMSS Bienestar

“En Durango no funciona lo que nos están pidiendo con el tema de IMSS Bienestar”, aseguró el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, quien señaló que el estado cuenta con cinco mil comunidades con menos de cien habitantes en donde se requiere un modelo especial de para la atención a la salud, incluso de aquellos que se encuentran en esos lugares, muchos de los cuales están enclavados en la Sierra Madre Occidental.

Contó que en una de las pláticas que sostuvo con el presidente de la República, donde se le explicó la complejidad que tiene Durango y por qué requiere de un modelo de salud diferente, Andrés Manuel López Obrador, fue tajante en su respuesta, “todo o nada”, misma a la que el mandatario estatal atajó con un, “ok, todo, nada más que con todo y pasivos”.

Y es que actualmente el estado cuenta con una deuda en pasivos de aproximadamente mil millones de pesos en el sector de la salud pública, además de los laudos perdidos; “querían que corriera yo mil 500 trabajadores administrativos porque ya no los iban a utilizar ellos”, dijo, una cuenta que correría a cargo del Gobierno del Estado y pese a ello le entregaría todo lo que ya se tiene en este sistema y es parte del estado, a manos de la federación.





Informó que en muchas de las entidades que ya están inscritas al IMSS Bienestar, no han dado una sola plaza, sin embargo es algo que no dicen los gobernadores. También está consciente de que hay cerca de 200 trabajadores quienes acuden a las manifestaciones para pedir que se incorpore Durango a IMSS Bienestar, pues son los que quedarán sin empleo en caso de no adherirse, ya que no están contratados por el estado.

“Sé que es un tema de ellos y también me preocupa, pero yo no puedo tomar una decisión por unos cuantos, sino por todos”, dijo Villegas Villarreal, quien aseguró que si existiera la posibilidad de crear mil 500 plazas nuevas y basificar a todos los empleados de salud, además de construir el nuevo Hospital Materno Infantil, y continuar con la Ruta de la Salud; sin dudarlo firmaba.

Sin embargo a la fecha todo es incierto en el esquema de la operatividad del IMSS Bienestar. Pese a ello en la reciente visita de la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a solicitar a través de Zoé Robledo, director general del IMSS Bienestar, ampliar tres meses más los contratos al personal de la Secretaría de Salud, que estaban en riesgo de desaparecer.

“El equipo de nosotros se reunió con los trabajadores de IMSS Bienestar y les dijeron que tienen su contrato garantizado hasta el mes de septiembre, mientras siguen las negociaciones”, dijo el mandatario estatal al aclarar que hasta el momento no hay un compromiso con el Gobierno federal en ese tema, aunque tampoco lo descarta.