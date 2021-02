Siguen bajas las ventas de vehículos en Durango

La venta de vehículos en Durango no ha arrancado bien este 2021, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) Guillermo Falomir, informó que de acuerdo a lo contabilizado en ventas del mes de enero, se tiene una diferencia de -18%, equivalente a 100 unidades vendidas menos en comparación con enero de 2020.

Precisó que al menos en estos primeros 6 meses del año proyectan que seguirán con ventas muy deprimidas, y referente a la comparación de enero de 2020 cuando aún no estaba el tema de la pandemia, con el del 2019, se tuvo un contraste de mil 300 unidades, correspondiente a un 22% de diferencia.

El empresario mencionó que no consideran que en este año se puedan repuntar las ventas, pues las personas no han mostrado interés y las empresas con la situación de la contingencia de salud que continua no quieren invertir.

La situación económica no ha permitido que la ciudadanía se encuentre en mejores condiciones, y diferentes sectores están pasando por dificultades económicas por la pandemia, mientras tanto la población no quiere endeudarse.

A nivel nacional de acuerdo a información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el cierre del 2020 la comercializaron de automóviles nuevos cayó un 28%, con lo que se dio un retroceso desde 1995.