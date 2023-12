Siguen vigentes amparos de exfuncionarios, entre ellos el del exgobernador

A la fecha permanecen vigentes los amparos de al menos cuatro exfuncionarios de la administración estatal pasada, entre ellos el del propio exgobernador, José Rosas Aispuro Torres, cuya carpeta más sólida que se tiene en su contra y por la que se solicitó su comparecencia es la correspondiente a los desvíos de recursos federales dirigidos hacia la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), informó el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez.

Sin embargo no descartan la posibilidad de que se inicien otras investigaciones en su contra y que por la secrecía en la que debe mantenerse la información, no pueden darse mayores detalles, por lo que la única carpeta que cuenta con una judicialización es la de la UJED.

Dicho recurso de amparo tramitado por Aispuro Torres, se les informó que el plazo se amplió hasta finales de este mes de diciembre.

Asimismo Díaz Rodríguez, señaló que además del exmandatario estatal, también se encuentran en la lista de amparos el exsecretario de Educación, Rubén Calderón Luján; así como de Turismo, Eleazar Gamboa de la Parra, quien tiene un amparo que permanece vigente a la fecha y están a la espera de que se resuelva en estos días.

En el caso particular del exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno estatal, Jesús Arturo Díaz Medina, quien incluso cuenta ya con una ficha de búsqueda a nivel internacional, “he estado en comunicación con el director de Interpol México y hemos establecido también comunicación con Interpol Washington y con otras instituciones en Estados Unidos como el FBI”, comentó.

Y es que se cree que éste pudo haber ingresado al país vecino y ya no se encuentre en México, sin embargo no se puede descartar ninguna posibilidad, “una de las posibilidad es que pudiera haber migrado a Estados Unidos u otro país”, por lo que no descartó que el exfuncionario pudiese encontrarse en Canadá.