Sin acceso a internet 49% de hogares en Durango

Según el más reciente estudio realizado en 2018, en Durango el 49% de los hogares no cuentan con acceso a internet, esta situación se agrava en las áreas rurales en donde la cifra se eleva a un 72%. Este escenario ha significado un reto en cuanto a la equidad en el acceso tecnológico para la instrucción educativa en el actual periodo de confinamiento en el cual más de 390 estudiantes de educación básica siguen el ciclo escolar desde su casa.

El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap) elaboró una investigación denominada “La educación durante la pandemia”, con el objetivo de dar a conocer las condiciones que enfrenta la educación durante el periodo de confinamiento y se puedan diseñar mejores alternativas para asegurar el aprendizaje, en el cual se arrojan datos reveladores.

Los alumnos que no cuentan con las herramientas tecnológicas para la educación a distancia están en desventaja frente aquellos que sí las tienen. En 2018, con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, la mitad de estos en Durango, es decir, el 49% no contaba con acceso a internet, dicha condición es más marcada en las áreas rurales donde el 72% de los hogares no tienen conexión, describe el documento.

Al respecto, el consejero presidente del Inevap, Juan Gamboa García, señaló que de acuerdo con el boletín No.133 emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las escuelas permanecerán cerradas hasta que la pandemia esté bajo control y en ese contexto, los gobiernos tienen el enorme desafío de llevar la educación a los hogares de la población estudiantil.

En este sentido apuntó que bajo la idea de asegurar la continuidad del servicio educativo para evitar el rezago de los alumnos y el abandono escolar definitivo; se implementó la estrategia “Aprende en casa”, que es un programa de educación a distancia que traslada la enseñanza de los salones a las casas mediante la televisión abierta e internet.

En el caso de Durango esta estrategia se acompañó de la colaboración con Google para proporcionar recursos educativos adicionales a los alumnos y maestros, y se instruyó a estos últimos para que asignen tareas y revisen los avances de sus estudiantes. Adicionalmente, el Gobierno estatal entregó apoyos alimentarios a las familias de los niños que recibían desayunos escolares.

El documento de investigación denota dos retos críticos para garantizar la seguridad y calidad de la educación en casa: el acceso y conocimiento tecnológico, así como el seguimiento del aprendizaje.

De la misma manera, el Inevap señala que cuidar la salud y recuperar los aprendizajes son los dos elementos esenciales que debe considerar la estrategia para regresar a la escuela cuando se abran los salones, “la decisión de la reapertura sobrepasa el balance de los riesgos y ventajas, pues involucra la vida de los niños en el corto plazo, y su desarrollo intelectual en el largo plazo. Los gobiernos deben poner especial atención a este asunto desde ahora”.

Este documento de investigación desarrollado por el Inevap es una descripción breve de los cambios que la pandemia trajo sobre la educación y una exposición de las consideraciones necesarias para que ningún estudiante se quede atrás. Asimismo comprometido con generar información útil para la toma de decisiones continuará con el monitoreo de la situación y la actualización con regularidad de la información, señaló Gamboa García

Advierte que el derecho constitucional a la educación se pone en riesgo cuando el servicio educativo no da las mismas oportunidades de aprendizaje para todos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de evitar que el alto en la educación sea permanente, sobre todo para los alumnos más vulnerables.

Y reconoce que la tecnología no puede remplazar el trabajo de los maestros en los salones, pero puede apoyar en la enseñanza y fortalecer la comunicación.

Finalmente planteó que la pandemia ha impuesto nuevos retos al sistema educativo, principalmente, la educación a distancia, la flexibilidad del modelo y las capacidades tecnológicas. La emergencia es una oportunidad para repensar las estrategias de enseñanza, no solo para volver a la escuela, sino para regresar en sincronía con las exigencias de futuro.