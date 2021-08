Sin cubrebocas no se podrá subir a transporte público

Personas que no porten cubrebocas no pueden ingresar al transporte público en el municipio de Durango, los choferes tienen la instrucción de no subir pasaje sin cubrebocas, hasta el momento no se ha tenido alguna queja por ese motivo por parte de los usuarios, indicó Raúl Medina Samaniego líder del Sindicato de Choferes de la Alianza.





Local No habrá incremento al transporte público para estudiantes Sin embargo explicó que ha ocurrido que los usuarios suben portando el cubrebocas y ya arriba de la unidad se lo quitan, entonces cuando toca que se suben inspectores de Vialidad, se dan cuenta de la situación que no están cumpliendo con los protocolos de salud, pero la infracción va para el chofer.

Dijo que es un problema que se tiene que trabajar con el director de Transportes, pues se entiende que no es una responsabilidad de los choferes, aunque expresó que se han tenido pocas sanciones, unas 3 por este tipo, no están justificadas.

Sin contagios por Covid-19 en choferes de transporte público

Manifestó que hasta el momento no ha resultado contagiado de la Covid-19 ningún chofer, desempeñando su labor pues han tenido cuidado, siguiendo los protocolos en cada parada de autobús, desinfectando las unidades y con el uso de cubrebocas y gel antibacterial.