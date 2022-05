Sin definir si México asiste o no a la Cumbre de las Américas

Está por resolverse la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, todo dependerá de la decisión que tome Estados Unidos, pero las invitaciones aún no las mandan, precisó el canciller, Marcelo Ebrard.

Aseguró que la postura del ejecutivo es firme “si no van, él no va”, subrayó además que en el 2012 se firmó por consenso el acuerdo para invitar a Cuba, pues era el único que faltaba, ahora 10 años después ya no se quiere el acuerdo, así que se debe votar de nuevo, pues no se puede actuar de dicha manera en una Cumbre que se basa en consulta y respeto.

El canciller explicó que en su discurso por el 138 aniversario de Simón Bolívar, realizado en el Castillo de Chapultepec, al que se invitó a todos los países de América Latina y el Caribe, AMLO aseguró que “no faltó nadie”. Dijo que como existe crecimiento del otro lado del mundo y una geopolítica diferente, incluso se debería proponer una Unión como en Europa, pero que Estados Unidos respete a América Latina.

Ahora con la Cumbre, Marcelo Ebrard advirtió que no se puede estar de acuerdo con la postura del país que dice quién asiste y quién no.

Añadió que tienen en la mesa la posibilidad de crear una unión, ahora solo se debe responder a la altura y no como hace 20 años.