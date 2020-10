Sin dictaminar proyecto para la fachada del mercado Gómez Palacio

A la fecha no se ha emitido ningún proyecto para el acceso del mercado Gómez Palacio que da a la Avenida 20 de Noviembre, expuso el director del Centro INAH en Durango, José Antonio Reyes Valdez, quien explicó que este proyecto es complejo, debido a las condiciones que presenta.

“En realidad son dos edificios, esa puerta (la de Avenida 20 de Noviembre) crea un acceso a lo que es una calle, si se quiere regresar el mercado al estado original se tendría que desmontar lo que existe y dejar solo el acceso a los dos edificios” explicó el director del Centro INAH.

Añadió que por tal razón no se permitió la instalación de una estructura permanente, en dicho espacio, ya que cualquier cosa que se coloque debe ser reversible.

Reyes Valdez indicó que desde el inicio de la remodelación de este lugar, se dijo que la puerta debe ser movible, y los proyectos presentados no cumplían con los requisitos, “debe ser una puerta que sean ligera, móvil, reversible, que no afecte el inmueble y sobre todo que no afecte a los locatarios que están en dicho acceso”, resaltó.

Probablemente sea esta la razón por la que no se ha emitido ningún proyecto para el acceso, de ahí que se tomó la decisión de colocar la misma puerta, solo de diferente color que a la fecha se encuentra en el lugar referido.

Explicó que actualmente se trabaja en el acceso de la calle Patoni, sin embargo resaltó que la complejidad del proyecto deriva en que el mercado Gómez Palacio está bajo tutela de municipio, la dirección encargada es salud municipal, pero las obras la ejecuta Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope) que lanza licitaciones para que un particular las realice.

Por ende los permisos que emite el INAH se han basado en reuniones multitudinarias entre locatarios e instituciones que se realizaron antes de iniciar las obras y los permisos se han dado poco a poco.