Sin incremento en delitos cometidos por menores durante vacaciones

Durante este periodo vacacional, no se ha registrado ningún incidente que haya llevado a un menor de edad a enfrentar a la justicia a través del Tribunal para Menores Infractores, así lo dio a conocer el magistrado presidente, Álvaro Rodríguez Alcalá, quien señaló que aunque se esperaba un incremento del 10 por ciento en los casos judicializados, hasta el momento se califica con un saldo blanco.

Aseguró que hasta ahora solo se tiene conocimiento de un incidente registrado en el fraccionamiento Huizache, donde resultó lesionado un adolescente de 17 años, aunque se desconoce si quien lo ocasionó también es un menor de edad, sin embargo hasta esta semana no había sido judicializado.

Imagen ilustrativa / Se esperaba un incremento del 10 por ciento en los casos judicializados, hasta el momento se califica con un saldo blanco / Foto: archivo / Lulú Murillo / El Sol de Durango

“No creció como teníamos pensado”, comentó el especialista, al detallar que esto no significa que no se hayan registrado delitos cometidos por adolescentes en lo que va de esta temporada vacacional, sino que éstos no llegaron ante el Tribunal, lo que significa que no hubo un detenido en flagrancia ni en Gómez Palacio, Lerdo o la capital del estado.





Actualmente se tiene activo el programa denominado PAC – Proteger, Activar, Conectar- el cual implica que los padres de familia o cuidadores estén al pendiente de sus hijos en esta temporada de descanso que se presta al ocio ante el tiempo libre.





De ahí que los invitan a activarlos a través de actividades físicas o recreativas, además de platicar con ellos para conectar, saber qué les pasa y atenderlos. Dicho programa está dirigido principalmente a los adultos cuidadores de quienes recibieron llamadas telefónicas para hacer consultas.

El delito de lesiones es el que más se comete entre los adolescentes, lo que suele repuntar durante la temporada vacacional debido a la falta de control de impulsos y una irritabilidad entendida por la edad, “en lo que va del año no hemos tenido un caso de la comisión del delito con armas de fuego, pero sí con objetos contundentes como un tubo o un bate de beisbol con las que han provocado lesiones”.