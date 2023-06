Sin información sobre la detención de Karol “N”: Marina Vitela

Ante la detención de Karol “N”, ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Gómez Palacio, por su probable responsabilidad en delito de uso indebido de Atribuciones y Facultades, que confirmó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) el pasado mes de mayo, la ex presidenta municipal de Gómez Palacio, Alma Marina Vitela, expresó “la verdad es que no traigo información, no tengo información”.

Te recomendamos: Exigen panistas investigación exhaustiva contra colaborador de Marina Vitela

“Tengo entendido que al final de la administración dejó su ciclo cerrado administrativa y financieramente hablando”, que entregó su departamento en orden, no conozco el expediente, pero la información que tenemos al interior del municipio, es esa, que se entregó todo en orden.

Sobre si el caso pudiera tratarse de persecución política, comentó que lo desconoce, por eso se tendría que revisar el expediente.

Precisamente en el caso de la Laguna y el tema de finanzas, si pudiera haber algún saqueo como ocurrió en el estado, “acuérdense que a nosotros nos tocó una situación muy difícil en donde las participaciones no fluían, donde el recurso no llegaba, era escaso y se tuvo que trabajar con la sociedad de la mano con muchas carencias”.

Recordó que tuvo que salir un año antes de su administración, pero se entregaron las cuentas, y también todos los departamentos hicieron lo propio de entregar cuentas y tareas, y eso es lo importante.

En el caso de las fianzas del estado y del desfalcó al erario, señaló “yo creo que Durango se encontró en una situación muy vulnerada, yo creo que el gran esfuerzo que se está haciendo en este gobierno es importante”, y lo que falta por hacer.

“Ahora el equipo del gobernador Esteban Villegas tiene una gran tarea, un gran reto, y sin duda queremos que les vaya bien, porque en esta parte vamos todos y es importante que Durango crezca, que camine junto a la ciudadanía”.

En el caso de su opinión si se logrará algo en este caso, precisó que le corresponderá a las instituciones, hacer las investigaciones, luego decidir y sobre todo con claridad ver que pasó.

Local Morenistas se pronuncian sobre detención de colaborador de Marina Vitela

De la detención de Karol “N”, fue el personal de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, quienes lo detuvieron el viernes 05 de mayo, a razón de que el agente del Ministerio Público especializado solicitó al Juez de Control se librara la orden de aprehensión en contra del ex funcionario.