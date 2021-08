Sin líder el Sindicato Único de Trabajadores Municipales en Durango

El Ayuntamiento de Durango, no reconoce en este momento a ninguna persona como líder del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTUM), primero porque la anterior líder ha perdido la relación laboral, y segundo porque el Tribunal Burocrático no ha comunicado que haya un nuevo líder ni siquiera en calidad de interino, afirmó Martha Judith Ávila Lucero.

Aseguró que Alicia García Valenzuela, es ex líder de la SUTUM, ya que no tiene sus derechos sindicales a salvo, porque dentro de los estatutos que ellos mismos reconocen, se establece que tiene que ser trabajador en activo en el Ayuntamiento, para pertenecer al sindicato, pero si su relación laboral esta cesada no puede ser líder sindical.

Explicó que la situación de cese laboral no se ha revertido, solo se hizo una corrección de una palabra en el primer acuerdo, pero todo sigue en pie y hay un cese de derechos en la relación laboral, se emitió un nuevo oficio porque al momento de que se dictó el primero, hubo un error, que se corrigió, pero gracias a eso, no se abre la posibilidad de promover un amparo.

Sobre el movimiento sindical por un grupo de trabajadores que desconocieron a Alicia García e hicieron una asamblea donde se nombró a Felipe de Jesús Ibarra como secretario General interino, dijo que la realidad es, que por un cambio en la legislación laboral, no se cumplió la posibilidad de que haya un líder interino, se rechaza el movimiento, pero que quizá si se puede reponer.

Hasta esta fecha el Tribunal Burocrático no ha emitido algún comunicado al Ayuntamiento, sobre un nuevo líder ni si quiera en calidad de interino del SUTUM, pero tampoco se reconoce ya a García Valenzuela.

Recordó que fueron 2 personas suspendidas del sindicato, la líder y el suplente, los demás integrantes siguen teniendo una función establecida, y sobre todo aseguró que están a salva guarda los derechos de los trabajadores sindicales.

En este tema el alcalde de Durango, Jorge Salum del Palacio, confirmó que se ha emitido circulares para todas las direcciones municipales, para que estén enterados de que Alicia García ya no puede hacer ningún trámite de gestión para el sindicato, porque ya no es trabajadora municipal, y está en litigio la titularidad de la SUTUM, además de que se han sumado nuevas denuncias.