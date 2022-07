Sin resultados estrategia de seguridad en el país, señala CCE

Desafortunado que la estrategia de seguridad en el país no se tenga bien definida, no vemos que esa implementación que de alguna manera se anuncia, pero no se siente, y “extraña” que no se de todo el peso de la Ley a quienes están delinquiendo, sobre todo cuando son asesinatos los que se están cometiendo, apuntó Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“En lugar de ser contundente, atacar directamente a la gente que está delinquiendo, se le trata como si fueran cuestiones menores, cuando se le debe dar todo el peso de la ley, porque al no tener un castigo lo siguen y lo siguen haciendo”.

Lo único que vemos es que la violencia no se ha podido controlar, y se ve de manera generalizada, no se respeta nada, son adultos, niños, sacerdotes, y son “criminales”, los que hacen esas acciones, no hay resultados, vemos cada día de manera preocupante homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, sin que la estrategia de seguridad de resultados.

Reconoció que en la entidad, afortunadamente no se ha llegado a ciertos límites, pero sí se tiene un tema, que es la inseguridad para el paso a Zacatecas, pues se debe tener mucho cuidado al transitar, ya sea de manera particular o en las empresas con mercancía.

Dijo que la violencia se puede percibir en varios estados, para donde volteas, “Michoacán, Colima, Sonora, Chihuahua, Zacatecas…”, pero aún más preocupante que el Gobierno Federal solo dice sobre este problema de inseguridad, “eso venía desde hace tiempo”.

Puntualizó que la delincuencia está rebasando a la autoridad federal, y la impunidad crece, por el momento la alternativa que se tiene como sociedad, es cuidarnos entre todos, decir con quién andas y a dónde vas, a manera de precaución.