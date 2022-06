Sin rumbo políticas para combatir al crimen organizado: USEM

Ante el clima de inseguridad que vive el país en general, el sector empresarial reclama que la política de “abrazos, no balazos” no ha beneficiado al país, por lo que piden enfocarse en las soluciones y no solo en el problema

Existe una falta de rumbo en las políticas para combatir el problema de la inseguridad en México, señaló el presidente nacional de la Unión Social de Empresarios de México (USEM), Eugenio Cárdenas Zaragoza, donde además señaló que este esquema de violencia generada por el crimen organizado, no es algo nuevo en el país, sin embargo lo interesante es lo que se hace desde el interior de los gobiernos para encontrarle una solución.

Tras reunirse con líderes de las diversas cámaras de la Iniciativa Privada, el también empresario señaló que la política empleada por el Gobierno federal de “abrazos, no balazos”, no ha beneficiado al país de ninguna manera.

No obstante al empresario le toca continuar invirtiendo en la creación de empresas, generación de empleos y fortalecer el mercado interno; es a lo que actualmente le apuestan, “con ello, creo que las cámaras empresariales que son esos organismos intermedios, son los que hoy día pueden hacer la diferencia”, dijo.

Pidió al gobierno que le invierta a la generación de empleos, pues un país que trabaja puede salir adelante y por el contrario, uno que no se enfoque al trabajo, se puede perder en el camino, “en México todavía existen muchas oportunidades”, dijo.

Al ser cuestionado por las dificultades que representa hoy en día para los empresarios generar inversiones y nuevas empresas, Cárdenas Zaragoza, aseguró que incluso el hecho de no haber asistido a la última Cumbre de las Américas, pone a México en una situación difícil ante el mundo en materia económica, y aún con ello salir adelante.

“Los empresarios que decimos ser mexicanos, tenemos que apostarle a nuestro país, independientemente de los retos que enfrentemos”, comentó durante su visita a Durango.