Sipinna será parte de la Secretaría General de Gobierno en Durango

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna), no desaparecerá a nivel estatal, ahora es parte de la Secretaría General de Gobierno, por tanto se convirtió en un órgano desconcentrado, señaló su titular, Armando del Castillo Herrera.

El secretario ejecutivo de Sipinna en Durango explicó que ante esta fusión se continuará con la misma dinámica, incluso se reforzará cada vez más.

“la realidad que se vive debe de generar nuevas expectativas, es necesario atender los retos que las niñas, niños y adolescentes que enfrentan ante la situación de salud, y así evitar situaciones como trabajo infantil, deserción escolar, embarazos adolescentes, niños migrantes”, dijo el entrevistado quien enfatizó que con base en ello, se debe incidir en todas las instituciones.

Agregó que es necesario invertir recursos para la atención a este sector, a pesar de que la situación financiera del país es muy complicada, “no se puede dar un paso atrás en los avances de los derechos a las niñas, niños y adolescentes cuando se ha tenido un avance importante”, comentó.

Al ser cuestionado sobre el presupuesto que ejercerá Sipinna a nivel estatal en este ejercicio fiscal, respondió que aún no se tiene certeza el monto con el que se contará para atender a los menores de los 39 municipios del estado, debido al cambio que se dio.

Ante la posición del Ejecutivo federal de desaparecer el organismo a nivel nacional, Del Castillo Herrera aseguró que existe desconocimiento sobre el surgimiento de este organismo, pues no se dio por decreto, sino por una ley, “considero que el DIF Estatal no puede absorber las funciones del Sipinna porque no tiene la figura jurídica, ni las atribuciones legales para ello, de realizar este cambio sería poner en desventaja e invisibilidad a las niñas, niños y adolescentes”.

Para finalizar enfatizó que Sipinna es un organismo que no genera un conflicto económico pues se trabaja con recursos ya existentes y que además son mínimos.